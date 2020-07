Probabili formazioni Serie B/ Moduli e scelte degli allenatori (34^ giornata)

La Serie B vive la sua 34^ giornata, il campionato cadetto dunque questa sera, lunedì 13 luglio 2020, ci offrirà un nuovo turno infrasettimanale – ammesso che si possa chiamare tale, visto che in questo periodo le date riservate alla Serie B sono lunedì (quando vi è un doppio turno) e venerdì (sempre). Ci attende dunque un’altra giornata ricca di spunti d’interesse. Il programma comincerà con un anticipo che precederà tuttavia solo di un paio d’ora le restanti nove sfide in programma. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma lunedì 13 luglio, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa trentaquattresima giornata del campionato cadetto, che è ricominciato a grande ritmo dopo la lunga sosta per la pandemia di Coronavirus e ha ormai lanciato la sua volata finale.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: COSENZA PERUGIA

Il Cosenza è reduce dalla batosta a La Spezia, di conseguenza per i calabresi sarà importante soprattutto l’aspetto mentale, verso la partita di oggi che è una sorta di ultima spiaggia: gioca chi sarà più pronto a dare tutto in un match che potrebbe valere una stagione. Nel Perugia Cosmi dovrebbe confermare il 3-5-2 ed è praticamente certa la promozione di Buonaiuto a titolare: per il resto i ritocchi dovrebbero essere minimi, fatte salve esigenze legate alla eventuale stanchezza eccessiva tornando in campo dopo tre giorni.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI EMPOLI

L’annotazione sul turnover vale per tutti ed è questo il principale motivo di possibili novità anche per Ascoli ed Empoli, che di per sé non ne avrebbero particolare bisogno dopo le rispettive vittorie di venerdì. Nell’Ascoli si candidano ad esempio Eramo e Costa Pinto, nell’Empoli ci sarà certamente da sostituire lo squalificato Henderson ma per il resto mister Marino dovrebbe cambiare poco vista la bella vittoria contro il Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CHIEVO

Nella Cremonese le principali novità rispetto alla formazione vittoriosa a Livorno potrebbero essere Arini, Piccolo e Celar, ma naturalmente molto dipenderà da quanto sceglierà Bisoli in ottica di necessità di turnover. Nel Chievo invece Aglietti potrebbe voler cambiare di più dopo il non esaltante pareggio casalingo contro il Trapani: inevitabile almeno una novità perché Segre è squalificato, si candida Karamoko al suo posto.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PORDENONE

In vista del big-match allo Scida c’è qualche problema per Stroppa, perché nel Crotone saranno squalificati Marrone e Mustacchio. Molto probabile una maglia da titolare per Curado, per il resto comunque i cambi saranno ridotti al minimo indispensabile dopo la bella vittoria sul campo del Cittadella. Nel Pordenone i due nomi di spicco per eventuali novità da parte di mister Tesser potrebbero essere Misuraca e Bocalon, di certo serviranno giocatori al top della condizione per cercare l’impresa.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PISA

Nell’Entella spiccano le squalifiche di Coppolaro e Crimi dopo il caos di Castellammare di Stabia, per il resto Boscaglia potrebbe anche attuare qualche cambio per scelta tecnica e in tal senso si candidano ad esempio Dezi e Mancosu. Nel Pisa invece, fermo restando il 3-5-2 come modulo di riferimento, ci sono in rampa di lancio Soddimo, Marin e Moscardelli, tutti partiti dalla panchina venerdì sera a Trieste.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE JUVE STABIA

Il Frosinone deve cambiare qualcosa, sia perché deve fare i conti con le squalifiche di Haas e Beghetto sia perché la sconfitta di Empoli è stata brutta: in questo caso dunque va considerato anche l’aspetto psicologico, che potrebbe portare a varie sorprese nella formazione. La Juve Stabia ha squalificato Canotto e la novità più probabile è l’inserimento dal primo minuto di Bifulco, ottimo da subentrato contro l’Entella.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO SPEZIA

Nel Livorno ormai retrocesso possibile spazio a giovani e seconde linee, con il criterio della voglia di mnettersi in mostra che potrebbe diventare preponderante nelle scelte di formazione. Italiano invece a rigor di logica dovrebbe confermare tutti dopo il trionfo con il Cosenza, ma è anche vero che questa partita potrebbe essere l’occasione perfetta per fare un po’ di turnover…

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CITTADELLA

Due formazioni sconfitte e anche meritatamente nella scorsa giornata di Serie B, Ventura e Venturato devono dunque correre ai ripari e ci aspettiamo novità nelle formazioni di Salernitana e Cittadella. Gondo e Capezzi da una parte, Vita, Panico e De Marchi dall’altra potrebbero essere i principali indiziati, ma di certo vi saranno profonde riflessioni alle base delle scelte, su entrambi i fronti.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI BENEVENTO

Nel Trapani che oggi si gioca molto si candidano a titolari Scaglia e Piszczek dopo gli ottimi ingressi dalla panchina venerdì sera al Bentegodi contro il Chievo, le motivazioni dovranno fare la differenza per i siciliani contro un Benevento già promosso, in cui Filippo Inzaghi naturalmente punterà su chi in allenamento gli sembrerà più desideroso di scendere in campo per combattere a campionato ormai (per loro) finito.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PESCARA

Il Venezia è tornato con un punto proprio da Benevento: Dionisi deve fare i conti con la squalifica di Lollo e ha pronti Caligara e Monachello, che al Vigorito erano entrati benissimo dalla panchina. Per il Pescara nessuno squalificato, ma Sottil ora ha avuto il “battesimo” del campo e conosce meglio la squadra: opererà dei cambiamenti magari anche dal punto di vista tattico?



