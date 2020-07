Probabili formazioni Serie B/ Moduli e scelte degli allenatori, 36^ giornata

La Serie B vive la sua 36^ giornata, il campionato cadetto dunque questa sera, venerdì 24 luglio 2020, ci offrirà un nuovo turno infrasettimanale – ammesso che si possa chiamare tale, visto che in questo periodo le date riservate alla Serie B sono lunedì (quando vi è un doppio turno) e venerdì (sempre). Ci attende comunque un’altra giornata ricca di spunti, aperta da un anticipo che precederà di un paio d’ore le restanti nove sfide in programma. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma venerdì 24 luglio, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa trentaseiesima giornata del campionato cadetto, che ha ormai lanciato la sua volata finale verso tutti i verdetti della stagione regolare.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LIVORNO CROTONE

Livorno Crotone mette di fronte i toscani già retrocessi ai calabresi vincini invece alla promozione. Di conseguenza saranno diverse anche le scelte di formazione dei due allenatori: il Livorno punterà su chi ha ancora voglia di mettersi in luce e avrà dunque mostrato più motivazioni anche in allenamento, mentre per mister Stroppa questa è una partita da vincere a tutti i costi e di conseguenza il Crotone punterà sulla migliore formazione possibile.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PORDENONE

In Ascoli Pordenone ecco che la classifica sorride ai friulani, ma l’ultima giornata ha portato gioie solamente ai marchigiani. Mister Dionigi dunque, al netto della squalifica di Sernicola, dovrebbe cambiare il meno possibile la formazione vincente venerdì scorso sul campo del Cittadella, mentre per quanto riguarda il Pordenone Tesser dovrà fare a meno dello squalificato Barison ma potrebbe anche cambiare qualcosa in più – ad esempio, potrebbe rilanciare Tremolada dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CITTADELLA

Gli squalificati saranno una voce di notevole importanza anche nelle probabili formazioni di Chievo Cittadella. I padroni di casa devono fare a meno di Garritano, gli ospiti invece rinunciano a Proia. Il Chievo tra l’altro ha perso anche l’infortunato Giaccherini, per cui Aglietti dovrà forzatamente cambiare molto in attacco, dove il punto di riferimento è Djordjevic, mentre per il Cittadella serve più che altro uno scatto mentale dopo le ultime quattro sconfitte consecutive. Venturato farà qualche scelta drastica?

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PISA

In Cosenza Pisa l’allenatore dei calabresi Occhiuzzi dovrebbe in linea di massima confermare la fiducia agli uomini protagonisti del colpaccio in casa del Pordenone, a cominciare da Riviere che fu il mattatore di quella partita. Nel Pisa invece mister D’Angelo deve fare a meno dello squalificato Pinato, ma anche i toscani dovrebbero cambiare poco: i playoff sono alla portata dei nerazzurri, che cercheranno una nuova vittoria con il tandem d’attacco Vido-Marconi.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SPEZIA

Parlando di Cremnonese Spezia, possiamo sottolineare che i lombardi stanno vivendo un buon periodo di forma e di conseguenza ci aspettiamo che mister Bisoli – privo dello squalificato Valzania – punti sulla continuità, a parte forse in attacco dove c’è un po’ più di abbondanza e d’altronde le gerarchie sono meno definite. Lo Spezia invece deve fare a meno dello squalificato Maggiore, ma più ancora che un cambio di uomini mister Italiano si attende un cambio di mentalità rispetto alla brutta prestazione offerta contro il Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PERUGIA

Entella Perugia non vedrà protagonista fra i luguri Schenetti, che è stato squalificato. Mister Boscaglia in ogni caso dovrebbe in linea di massima dare fiducia ai protagonisti della vittoria di Empoli, magari rilanciando Mancosu dal primo minuto nel reparto offensivo. Cosmi invece deve inventarsi qualcosa per risollevare un Perugia in calando: la mossa più prevedibile è il ritorno da titolare del capocannoniere Iemmello, ma ci saranno anche altre novità?

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE BENEVENTO

Frosinone Benevento è una partita fondamentale per Alessandro Nesta, che potrebbe questa volta puntare su Novakovich e Paganini titolari, dopo che i due erano entrati bene a partita in corso venerdì scorso a Pescara. Per il Benevento invece in primo piano il discorso delle motivazioni: Inzaghi punterà su chi avrà visto ancora affamato in settimana, nonostante la promozione sia già da tempo assicurata per i campani.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA EMPOLI

Attenzione agli squalificati verso Salernitana Empoli, perché i campani devono fare a meno di Felipe Curcio mentre i toscani non avranno Fiamozzi ed Henderson. Inevitabile dunque un cambio in difesa per mister Ventura, che però per il resto dovrebbe dare ampia fiducia a chi ha conquistato un pareggio a Crotone. Nell’Empoli invece bisogna fare i conti anche con l’aspetto psicologico dopo la rimonta subita dall’Entella, che potrebbe pesare molto anche in ottica playoff: chi avrà reagito meglio?

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI PESCARA

L’infortunio di Pettinari pesa come un macigno sulle probabili formazioni di Trapani Pescara. Piszczek dovrebbe dunque essere il punto di riferimento nell’attacco siciliano, Castori inoltre perde anche lo squalificato Coulibaly per il centrocampo. Nel Pescara invece è squalificato Kastanos, che mister Sottil potrebbe sostituire con Busellato, confermando comunque in linea di massima il 3-4-2-1 visto contro il Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA JUVE STABIA

In Venezia Juve Stabia i due allenatori Dionisi e Caserta potrebbero puntare sui protagonisti delle vittorie della scorsa giornata. Per i lagunari possibile un po’ di turnover in attacco ma in generale si punterà su chi ha fatto il colpaccio al Picco di La Spezia, mentre nella Juve Stabia sarà obbligatorio almeno un cambio, considerando che Di Mariano è stato fermato per squalifica dal giudice sportivo.



