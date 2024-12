PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER APRIRE UNA GRANDE FINE D’ANNO

Con le probabili formazioni Serie B indaghiamo come al solito fra le mosse degli allenatori in vista della diciottesima giornata del campionato cadetto. Siamo sempre più vicini alla fine del girone d’andata e soprattutto a un periodo molto intenso, con tre giornate in programma nello spazio di nove giorni, prima di un paio di settimane di sosta. Ci sarà quindi tempo per riposare, ma adesso è il momento di uno sforzo significativo, con le forze da dosare per il meglio per chiudere al meglio l’anno solare.

Di certo sotto i riflettori ci saranno le tre squadre che stanno cercando la fuga e che sicuramente cercheranno di sfruttare eccellenti condizioni di forma per chiudere l’anno ancora meglio. Ecco allora che si spiega molto facilmente la scelta del big-match di oggi, sabato 21 dicembre 2024, che mettiamo in evidenza con l’approfondimento dedicato nelle probabili formazioni Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS SU SASSUOLO PALERMO

L’avrete immaginato, è quindi Sassuolo Palermo la partita copertina per le probabili formazioni Serie B. Gli emiliani di Fabio Grosso arrivano dalla vittoria di Frosinone e dovrebbero schierarsi secondo il modulo 4-2-3-1 con Moldovan protetto dai quattro difensori Toljan, Odenthal, Muharemovic e Pieragnolo da destra a sinistra; in mediana Ghion e Boloca; sulla trequarti naturalmente Berardi e con lui Thorstvedt e Laurienté, mentre Mulattieri potrebbe essere insidiato da Moro come centravanti.

Modulo 4-3-3 invece per il Palermo di mister Alessio Dionisi, che deve cercare un difficile riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Catanzaro. Quanto agli undici titolari, ecco il portiere Desplanches e la difesa a quattro formata da Nedelcearu, Ceccaroni, Nikolaou e Lund; a centrocampo Segre affiancato dalle due mezzali Ranocchia e Di Mariano; infine il tridente d’attacco dei rosanero che potrebbe prevedere Henry centravanti, affiancato dalle due ali Le Douaron e Di Francesco.

