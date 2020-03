Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte dei tecnici per la 28^ giornata

Pur dopo un intenso turno infrasettimanale, ecco che il campionato cadetto torna di scena e dunque è ben tempo di esaminare anche le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, in vista delle partite della 28^ giornata. Certo tenuto conto del doppio sforzo visto in settimana e delle tante novità vissute (come l’approdo di Bisoli alla panchina della Cremonese) non sarà facile per alcuni tecnici fissare un buon 11 e certo alcuni top player saranno ancora una volta sacrificati: i tre punti messi in palio infatti sono ben preziosi e non posso essere lasciati in giro. Andiamo allora a controllare da vicino, match per match quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, delle partite della 28^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PORDENONE

I granata per tale scontro bollente saranno in campo con il consueto 4-3-1-2: spazio per Stanco e Panico in attacco col supporto di Luppi. Attacco a due punte anche per i ramarri, con Strizzolo e Bocalon ancora prescelti come titolari.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI TRAPANI

Per le probabili formazioni di Serie B i toscani saranno in campo sempre col 4-3-3: qui però in attacco vedremo Mancuso e Bajrami, con Ciciretti in dubbio con Tutino. Reparto a due per l’attacco del Trapani, con Pettinari titolare al fianco di uno tra Dalmonte e Scaglia.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CREMONESE

In questo delicato turno i canarini dovrebbero dare spazio a un centrocampo a 5: qui punteranno allora alla maglia da titolare Zampano, Rohden, Maiella, Haas e D’Elia. Occhio però allo svizzero, non al top della condizione. Pure per i grigiorossi sarà mediana a 5 anche nella 28^ giornata, con in campo dal primo minuto Crescenzi, Valzania, Gaetano e Zortea: mancherà Arini, squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SALERNITANA

Nella 28^ giornata il Perugia non rinuncerà ovviamente al suo primo bomber, Pietro Iemmello: al suo fianco pronto Falcinelli. Attacco a due punte anche per i granata e per la sfida del Curi, Ventura dovrebbe optare per la coppia Gondo-Jallow, con Cerci pronto.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CROTONE

Lavoro difficile per Dionisi in questo turno, data la pesante assenza per squalifica di Riccardi: in difesa pure non dovrebbero mancare Fiordaliso, Csale e Maleh. Per i rossoblu spazio a una difesa a 3 con dal primo minuto Golemic, Marrone e Curado ancora titolari dal primo minuto di fronte a Cordaz.

PROBABILI FORMAZIONI PISA LIVORNO

Solo titolari per il derby toscano: il Pisa quindi si affiderà ancora a Marconi in attacco, con Vido e Soddimo a supporto. Per gli amaranto spazio in attacco per il classico tridente con Marsura e Marras e pure Ferrari, fresco di gol contro il Frosinone

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA ASCOLI

Nella sfida casalinga la Virtus dovrebbe portare ancora una mediana a 3, dove Toscano, Paolucci e Nizzetto paiono ancora le prime scelte di Boscaglia. I piceni scommetteranno su un reparto a 4 per la mediana, con in campo dal primo minuto ancora una volta Briek, Piccinocchi, Petrucci e Camion.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA SPEZIA

Per la sfida di casa le vespe opteranno ancora per un reparto a 3 in attacco e qui le prime scelte rimangono Melara, Rossi e Di Mariano (in rete contro il Pordenone). Per i liguri sarà ancora una volta il tridente offensivo e qui paiono irrinunciabili Bidauoi, Galabinov e Gyasi (queso in gol pochi giorni fa contro il Pescara).

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PESCARA

Per le probabili formazioni di Serie B, ecco che gli stregoni opteranno sempre per il 4-3-3: Inzaghi dovrebbe quindi ancora puntare su Volta, Caldirola e Barba per la difesa, ma mancherà Letizia. Spazio pure al 4-3-3 per i delfini, con Masciangelo, Scognamiglio e Crecco prima scelte del tecnico per il reparto difensivo.



