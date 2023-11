Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (13^ giornata, 11-12 novembre 2023)

La Serie B torna a farci compagnia anche in questo weekend, perché naturalmente ci attendono le partite della tredicesima giornata del campionato cadetto in questo secondo weekend del mese di novembre, che precede una decisiva sosta per le Nazionali e le qualificazioni europee: questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno, in particolare per i club che hanno disputato i due recuperi del mercoledì – che infatti giocheranno i quattro posticipi della domenica.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che avremo ben cinque incontri collocati al sabato pomeriggio, infine ci saranno le ultime quattro partite che, come abbiamo già accennato, caratterizzeranno la domenica di Serie B, dal momento che la sosta impone di non fare posticipi al lunedì sera per completare questo turno aperto in realtà già dalla sera di venerdì con il canonico anticipo. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 11 novembre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 13^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI MODENA SAMPDORIA

Per le probabili formazioni di Serie B mettiamo in copertina Modena Sampdoria, partita delicatissima per le differenti esigenze di classifica. Il Modena arriva dal colpaccio a Catanzaro e più in generale ha una classifica eccellente, sogna in grande anche se mister Paolo Bianco deve fare i conti con numerose assenze. Schieriamo allora i padroni di casa del Modena secondo il modulo 3-5-2, con questi possibili undici titolari: il portiere Seculin; davanti a lui la difesa a tre formata da Riccio, Zaro e Ponsi; folta linea a cinque invece a centrocampo, con Oukhadda, Duca, Magnino, Palumbo e Guiebre possibili titolari; più dubbi nell’attacco del Modena, con Tremolada e Manconi insidiati da Bozhanaj e Cotali.

Dall’altra parte, gli ospiti della Sampdoria soffrono davvero moltissimo, ma con il successo contro il Palermo hanno finalmente potuto respirare e adesso puntano alla continuità che potrebbe portare i doriani fuori dai guai. Vediamo allora quali potrebbero essere le mosse di mister Andrea Pirlo per la sua Sampdoria, schierata secondo il modulo 4-3-2-1: Stankovic in porta; la difesa a quattro con Depaoli (oppure Stojanovic), Ghilardi, Gonzalez e Giordano; a centrocampo il terzetto formato da Vieira, Yepes e Kasami; sulla trequarti infine Askildsen e Borini, a supporto del centravanti Esposito, insidiato però da De Luca.











