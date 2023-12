PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Chi sono i giocatori squalificati? (16^ giornata, 9-10 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: GLI SQUALIFICATI

Naturalmente, parlando delle probabili formazioni di Serie B dobbiamo concentrare la nostra attenzione anche sui calciatori squalificati, che saranno evidentemente assenti forzati nella sedicesima giornata di campionato. La sosta sarà doppia per Giacomo Calò del Cosenza, che pagherà infatti con due giornate di squalifica l’espulsione per avere “rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara”.

Probabili formazioni Serie B/ Ecco chi sono i bomber di spicco (15^ giornata, 2-3 dicembre 2023)

Sono in totale sei gli squalificati, compreso l’altro espulso della scorsa giornata di Serie B, cioè Edoardo Pieragnolo della Reggiana (intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete), che però se la caverà con una singola giornata di squalifica, che è naturalmente la sanzione prevista anche per i quattro squalificati a causa di un’ammonizione subita essendo già in regime di diffida. Essi sono Fabio De Paoli della Sampdoria, Antonio Luca Fiordilino della FeralpiSalò, Ben Lhassine Koné del Como ed infine Marco Nasti del Bari, che completa così l’elenco dei giocatori squalificati verso la sedicesima giornata di Serie B. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Serie B/ La prima di Cesc Fabregas! (14^ giornata, 25-26 novembre 2023)

CHI GIOCA?

La Serie B torna a farci compagnia anche in questo secondo weekend del mese di dicembre, perché naturalmente ci attendono le partite della sedicesima giornata del campionato cadetto, in un mese che sarà molto intenso fino a Santo Stefano, quando terminerà il girone d’andata e si tirerà il fiato per una breve pausa. Questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno che ci porta sempre più vicini alla metà della stagione.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che avremo ben sette incontri collocati al sabato pomeriggio, infine ci saranno le ultime tre partite che caratterizzeranno la domenica di Serie B, dal momento che in questo turno non compaiono anticipi al venerdì né posticipi al lunedì. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 9 dicembre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 16^ giornata.

Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (13^ giornata, 11-12 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE VENEZIA

Per le probabili formazioni di Serie B mettiamo in copertina Cremonese Venezia, che si merita la ribalta per la posizione di classifica di entrambe le squadre. La Cremonese dopo il pareggio a Pisa è quinta in classifica, mister Giovanni Stroppa per la sfida alla capolista dovrebbe adottare un modulo 3-5-2 con Jungdal in porta a causa dell’infortunio di Sarr, con l’estremo difensore protetto da Antov, Ravanelli e Bianchetti nella retroguardia a tre; ecco poi Sernicola, Pickel, Castagnetti, Abrego e Zanimacchia che dovrebbero agire nel folto centrocampo grigiorosso a cinque, infine il tandem d’attacco della Cremonese dovrebbe essere composto da Coda e Vasquez.

Il Venezia di Paolo Vanoli è invece al primo posto insieme al Parma ed è la squadra più in forma del momento, come ha confermato anche la vittoria contro l’Ascoli nella scorsa giornata. I lagunari allo stadio Zini dovrebbero optare per un modulo 4-3-3 con l’italo-brasiliano Bruno in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Candela, Altare, Modolo e Zampano; a centrocampo ecco invece il terzetto composto da Busio, Tessman ed Ellertsson, infine il tridente d’attacco del Venezia dovrebbe vedere titolari Pierini, il centravanti Gytkjaer e Johnsen.











© RIPRODUZIONE RISERVATA