Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (18^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 18^ GIORNATA?

Eccoci ad un nuovo appuntamento dedicato alle probabili formazioni di Serie B: quali sono i calciatori che scenderanno in campo nella 18^ giornata? Il campionato cadetto si avvicina a grandi passi verso la conclusione del girone di andata, al termine del quale si potranno tirare alcune somme (non che non si possa farlo già ora): va poi considerato che il torneo subirà una sosta di circa venti giorni durante la quale ricaricare le batterie e prepararsi al meglio per la volata finale, che naturalmente riguarda obiettivi diversi a seconda della situazione di classifica.

Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 17^ giornata

Il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie B riguarda allora le possibili scelte che gli allenatori opereranno nel corso della 18^ giornata: ricordiamo che sono previsti due anticipi oggi, sabato 17 dicembre, e poi il turno proseguirà in grande stile domenica, come è sempre accaduto nel mese in cui sono in corso i Mondiali in Qatar. Possiamo quindi prendere in considerazione il big match del turno per lanciarci nel nostro solito excursus, poi proveremo ad affrontare alcuni dei temi sensibili che sono legati a questa penultima di andata, scandagliando i vari campi nella lettura delle probabili formazioni di Serie B.

Probabili formazioni Serie B/ 16^ giornata: Matteo Brunori sarà un protagonista?

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: REGGINA BARI

Abbiamo parlato di big match nelle probabili formazioni di Serie B, ed è Reggina Bari: seconda contro terza, separate da 3 punti in classifica, per un sabato sera sulla carta entusiasmante. Entrambe devono rinunciare a uno squalificato: iniziamo da Pippo Inzaghi che non avrà a disposizione Gagliolo, quindi al centro della difesa (con Thiago Cionek) Camporese è favorito su Loiacono mentre Pierozzi e Di Chiara dovrebbero essere confermati come terzini. A centrocampo Fabbian potrebbe e dovrebbe tornare titolare in luogo di Majer, formando nuovamente il trio con Crisetig ed Hernani; nel tridente offensivo tante soluzioni, ma verosimilmente vedremo Ménez da centravanti tattico con Canotto esterno, quindi ballottaggio tra Federico Ricci e Cicerelli per la terza maglia.

Probabili formazioni Serie B/ Quali giocatori sono squalificati? (15^ giornata)

A Michele Mignani mancherà Maiello, oltre che Cheddira impegnato ai Mondiali: senza l’attaccante marocchino il Bari ha giocato con Antenucci da punta centrale supportato da Folorunsho e Rubén Botta, mentre a centrocampo il posto di Maiello lo dovrebbe prendere Mallamo, che aiuterà Maita in regia. Benedetti è in forse, ma comunque in vantaggio su D’Errico e Bellomo che rappresenterebbe una soluzione forse troppo offensiva; in difesa, rispetto al poker contro il Modena, dovremmo rivedere Pucino come terzino destro (per Dorval) e forse anche Terranova al centro della difesa, al fianco di Di Cesare e quindi con Vicari in panchina. In porta andrà ovviamente Caprile, una delle rivelazioni nelle probabili formazioni di Serie B, con Mazzotta a sinistra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA