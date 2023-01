Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (21^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER LA 21^ GIORNATA

Un nuovo appuntamento con le probabili formazioni di Serie B: analizziamo le mosse degli allenatori nelle partite che si giocano per la 21^ giornata del campionato, la terza di ritorno. Va ricordato ovviamente che siamo in un periodo in cui il calciomercato è aperto: questo ovviamente fa sì che alcuni giocatori possano cambiare maglia anche nelle ore e nei minuti in cui scriviamo, in un costante aggiornamento che naturalmente è valido e ancora più importante per i tecnici che possono perdere qualche elemento o vedersene altri aggiunti alla rosa.

Con le probabili formazioni di Serie B per la 21^ giornata andiamo allora a scoprire alcuni dei temi principali circa gli schieramenti delle compagini che dovranno affrontare il fine settimana: prima di iniziare possiamo anche fare un rapido cenno alla situazione del campionato, che vede il Frosinone in fuga con 6 punti di vantaggio su Reggina e Genoa e il Bari che sta risalendo la corrente, mentre il fanalino di coda rimane il Cosenza che ha davanti a sé la coppia formata da Venezia e Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL CAGLIARI

Dobbiamo parlare del Cagliari per iniziare la nostra analisi sulle probabili formazioni di Serie B. Dopo 30 anni Claudio Ranieri è tornato sulla panchina della squadra che aveva condotto dalla Serie C1 alla Serie A e poi a una splendida salvezza, e il suo ritorno è coinciso con una vittoria contro il Como. Impegnato oggi a Cittadella, Ranieri rincorre un posto nei playoff con una squadra che idealmente è stata costruita per tornare immediatamente al piano di sopra; nel suo esordio il tecnico testaccino ha giocato con il 3-5-2 ma sappiamo bene che il suo modulo di riferimento, con cui ha vinto la Premier League con il Leicester e ha fatto ottime cose con la Sampdoria, è il 4-4-2.

Come cambierebbe il suo Cagliari con questo sistema di gioco? Scopriamolo: in difesa davanti a Radunovic potrebbero giocare Zappa e il nuovo arrivato Azzi (o Barreca) come terzini, invece in mezzo sarebbe ballottaggio tra Capradossi e Alberto Dossena. A centrocampo, sempre sugli esterni, lo stesso Barreca potrebbe avanzare la sua posizione ma occhio a Filippo Falco e Millico che sarebbero dei laterali particolarmente offensivi. In mediana ci sarebbe un giocatore in meno, dunque la coppia migliore potrebbe essere quella formata da Nahitan Nandez e Makoumbou, davanti chiaramente sarebbero confermati sia Lapadula che Pavoletti.











