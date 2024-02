Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (27^ giornata, 27-28 febbraio 2024)

La Serie B arriva alla fine del mese di febbraio e si accinge a tornare in campo, con rapporti di forza che si fanno sempre più evidenti ormai a due terzi del cammino della stagione regolare, delineando quali saranno gli obiettivi delle venti formazioni della Serie B 2023-2024 verso il finale di stagione. Ora c’è in programma la ventisettesima giornata di campionato e, per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno, possiamo notare che il campionato cadetto fra oggi e domani ci proporrà un turno infrasettimanale, di conseguenza questo impegno così ravvicinato rispetto al weekend appena andato in archivio potrebbe essere una variabile da tenere nella dovuta considerazione.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente soprattutto oggi, dal momento che avremo ben sette partite in questo ricco martedì (su due differenti fasce orarie), poi ci saranno tre posticipi invece per caratterizzare il mercoledì di Serie B che completerà l’ottavo turno di ritorno. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, martedì 27 febbraio 2024, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 27^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CREMONESE

La partita che vogliamo mettere in evidenza nelle probabili formazioni Serie B per il martedì del campionato cadetto è Sampdoria Cremonese. Partita che vive nel ricordo di Gianluca Vialli, anche se evidentemente in classifica stanno meglio i lombardi in questo momento. La Cremonese arriva da un pareggio contro il Palermo, esito comunque più che positivo di una partita che i grigiorossi hanno giocato a lungo in inferiorità numerica, mentre la Sampdoria sta cercando di risalire posizioni e in tal senso è stata sicuramente preziosa la vittoria a Cosenza.

Mister Andrea Pirlo dovrebbe schierare i padroni di casa della Sampdoria secondo il modulo 3-5-2, con questi possibili undici titolari: Stankovic in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Piccini, Ghilardi e Gonzalez; a centrocampo invece i blucerchiati dovrebbero proporre una folta linea a cinque con Depaoli, Yepes, Kasami, Darboe e Barreca da destra a sinistra; infine, Alvarez e De Luca sono i favoriti nella coppia d’attacco della Sampdoria. La risposta della Cremonese allenata da Giovanni Stroppa dovrebbe invece concretizzarsi nello speculare modulo 3-5-2, con questi possibili undici interpreti dal primo minuto: il portiere Jungdal protetto dai difensori Antov, Ravanelli e Bianchetti; nel folto centrocampo a cinque potrebbero invece agire Ghiglione, Majer, Pickel, Johnsen e Zanimacchia; infine l’attacco della Cremonese potrebbe essere formato da Falletti e Coda.











