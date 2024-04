Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (33^ giornata, 13 aprile 2024)

Cosa ci diranno le probabili formazioni Serie B in questa trentatreesima giornata del campionato cadetto? Quali saranno le mosse degli allenatori per le partite di questo turno che sempre più ci avvicina al traguardo? Quanto incideranno gli obiettivi e la posta in palio che si fa sempre più delicata? Come da tradizione, la classifica ci dice che in Serie B la lotta è apertissima su ogni fronte e di conseguenza le mosse degli allenatori circa titolari da schierare e moduli tattici da adottare potrebbero essere ancora più significative del solito.

Chi lotta per la promozione diretta; chi insegue un posto nei playoff; chi è diviso tra sogni di gloria e paura di scivolare in basso; chi deve lottare duramente per restare in Serie B anche nella prossima stagione. Per tutti le mosse relative alle probabili formazioni di Serie B si annunciano davvero significative essendo ormai a sole sei giornate dalla fine della stagione regolare. Andiamo allora a curiosare tra le mosse degli allenatori, cominciando dalla partita che abbiamo identificato come la più significativa di oggi, sabato 13 aprile 2024.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: QUALI MOSSE ALLO STADIO SAN VITO?

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PALERMO

Molto a Sud con Cosenza Palermo, andiamo allora in Calabria per la nostra analisi delle probabili formazioni di Serie B. Allo Stadio San Vito-Gigi Marulla i padroni di casa del Cosenza, reduci dal pareggio contro la FeralpiSalò che li lascia in una posizione critica, con la salvezza ancora tutta da raggiungere, dovrebbero scendere in campo secondo il modulo 3-5-2. Lo squalificato Manuel Marras sarà l’assente di spicco, mentre fra i titolari ecco innanzitutto il portiere Micai; nella difesa a tre avremo Camporese e Meroni, mentre Venturi potrebbe essere favorito su Fontanarosa per la terza maglia; a centrocampo Canotto e Mazzocchi si giocano il posto a destra, poi avremo Florenzi, Calò e Praszelik e un altro ballottaggio a sinistra fra D’Orazio e Frabotta; infine, mister William Viali in attacco dovrebbe affidarsi a Tutino e Forte.

Ancora più recente il cambio di allenatore al Palermo, dove Michele Mignani ha debuttato con un pareggio contro la Sampdoria. Un problema significativo per la formazione odierna sarà la doppia assenza per squalifica di Fabio Lucioni e Francesco Di Mariano, ecco allora per i rosanero il modulo 4-3-1-2, con questi possibili interpreti dal primo minuto: Pigliacelli in porta; i quattro difensori Diakité, Nedelcearu (che potrebbe infatti tornare titolare), Ceccaroni e Lund; a centrocampo Henderson e Coulibaly se la giocano per affiancare il rientrante Gomes e Segre; ecco poi Di Francesco come trequartista del Palermo, alle spalle dei due attaccanti Mancuso e Brunori.

