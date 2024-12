PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: I TITOLARI PER LA 19^ GIORNATA

Le probabili formazioni Serie B ci ricordano che la 19^ giornata oggi, giovedì 26 dicembre, sarà l’indiscussa protagonista sportiva del giorno di Santo Stefano. Bisognerà stare molto attenti alle mosse degli allenatori, perché si gioca oggi, in quello che di fatto è un turno infrasettimanale anche se impreziosito dagli orari festivi, per poi tornare in campo anche domenica, quindi a circa 72 ore dall’impegno odierno. Poi ci sarà la sosta, ma per il momento c’è ancora da faticare e quindi da gestire le forze.

Sicuramente finora ha fatto tutto per bene Fabio Grosso alla guida del Sassuolo, che per il campionato cadetto è una vera fuoriserie; lo inseguono Pisa e Spezia e oggi il lunch match sarà doppiamente speciale per tutti coloro che all’ora di pranzo non penseranno solamente a fare il bis delle abbuffate di Natale. Eccoci allora al momento di approfondire davvero le probabili formazioni Serie B, a cominciare naturalmente dal big-match che nobiliterà la diciannovesima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE SCELTE PER IL LUNCH MATCH

FOCUS PISA SASSUOLO

Di fatto lo abbiamo già accennato, Pisa Sassuolo è naturalmente la partita da mettere in evidenza per i pronostici Serie B. Il Pisa secondo in classifica ospita la capolista sperando di rilanciarsi subito dopo la sconfitta a Modena di sabato scorso. Per Filippo Inzaghi si può disegnare il modulo 3-4-2-1 con il portiere Semper protetto da Canestrelli, Caracciolo e G.Bonfanti, che dovremmo vedere in azione nella difesa a tre; linea a quattro invece a centrocampo con Touré a destra, nel cuore della mediana Marin e Piccinini, infine Angori esterno sinistro; Moreo e Tramoni agiranno invece sulla trequarti, a sostegno del centravanti Lind.

Gli ospiti emiliani della capolista Sassuolo puntano invece a rafforzare sempre più la loro fuga dopo la vittoria contro il Palermo. Il punto di riferimento tattico per Fabio Grosso è invece il modulo 4-2-3-1: quanto agli undici possibili titolari, ecco in porta Moldovan; terzino destro Toljan, poi i due difensori centrali Odenthal e Muharemovic, Doig completerà invece la difesa a quattro a sinistra; in mediana sarà delicato il compito della coppia Boloca-Iannoni; infine l’attacco di lusso con Berardi, Thorstvedt e Laurienté da destra a sinistra sulla trequarti alle spalle della prima punta Moro.