PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE SCELTE PER LA 23^ GIORNATA

Cosa dire delle probabili formazioni Serie B? Intanto che il campionato cadetto non conosce soste e sabato 23 gennaio arriva alla 23^ giornata già inaugurata dall’anticipo, poi che naturalmente ci sono tanti temi di interesse anche perché ci troviamo in un regime di calciomercato aperto, dunque le squadre stanno cambiando pelle nel tentativo di operare le mosse giuste con le quali andare a caccia dei vari obiettivi. Intanto possiamo dire che un grande protagonista nelle probabili formazioni Serie B è Francesco Pio Esposito: l’attaccante dello Spezia guida la classifica marcatori con 11 gol ed è davanti a un mostro sacro come Pietro Iemmello e un altro giovane come Cristian Shpendi.

Per lui potrebbe essere la stagione della consacrazione: dopo aver fatto le onde tra Primavera e nazionali giovanili, Esposito può realmente regalarsi un futuro luminoso anche se poi deve sempre parlare la realtà, intanto grazie ai suoi gol sta guidando lo Spezia alla rincorsa della promozione, con il Pisa cui sono stati recuperati due punti in una lotta che potrebbe essere solo all’inizio. Per quanto riguarda Shpendi, l’altro giovane in grande vista, l’obiettivo è quello di portare l’ambizioso Cesena ai playoff e poi magari arrivare in Serie A, dove il gemello Stiven è stato brevemente prima di tornare in cadetteria.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL FROSINONE

Un altro tema interessante all’interno delle probabili formazioni Serie B può essere quello che riguarda il Frosinone: la squadra ciociara è affidata dallo scorso ottobre a Leandro Greco ed è ancora in una situazione pericolante, paga soprattutto il fatto di faticare tantissimo in zona gol e infatti il suo cannoniere è Giuseppe Ambrosino, certamente giovane di ottime speranze che però al momento ha segnato appena 3 gol. Sta forse deludente Anthony Partipilo che era chiamato a fare qualcosa in più; per ovviare a queste difficoltà per il momento non ci sono stati arrivi in sede di calciomercato, ma è evidente che qualcosa si debba provare a fare.

Intanto Greco, nella fondamentale partita del Benito Stirpe contro il Sudtirol, dovrebbe dare fiducia ad Ambrosino magari in coppia con Frank Tsadjout; è squalificato Anthony Oyono e quindi come laterale sinistro potrebbe essere proposto il giovane georgiano Kvernadze, che si gioca la maglia con Tjas Begic. Sull’altro versante del campo Jeremy Oyono se la deve vedere con Partipilo: quest’ultimo può essere una soluzione per aumentare la pericolosità offensiva, ma i gol possono arrivare anche dalla mediana e allora ecco che Isak Vural, turco di origine svedese, può provare a illuminare trovando una maglia da titolare, staremo a vedere se sarà effettivamente così.