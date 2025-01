VIDEO CARRARESE SPEZIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio dei Marmi lo Spezia si dimostra superiore alla Carrarese vincendo in trasferta ed in maniera netta per 4 a 0. Nel primo tempo i bianconeri cercano subito di combinare qualcosa con un colpo di testa poco fortunato di Pio Esposito al 12′.

Proprio lo stesso Pio Esposito spezza quindi l’equilibrio in favore dei liguri al 20′ segnando un gol su assist di Elia poco prima che i due allenatori sostituiscano rispettivamente il portiere Bleve con il collega Chiorra al 23′ e Nagy con Bandinelli al 33′, entrambi usciti per colpa di un infortunio rimediato durante la gara. Nel recupero arriva pure la rete del raddoppio quando Pio Esposito completa la doppietta personale con l’aiuto del fratello e compagno di squadra Salvatore Eposito.

DIRETTA/ Carrarese Spezia (risultato finale 0-4): poker con Elia! (Serie B, 19 gennaio 2025)

In avvio di secondo tempo il già protagonista Kouda si prende la scena calando il tris al 50′ con una rapida ripartenza. Nel finale i toscani vengono disinnescati da Chichizola al 56′ e subiscono il quarto gol della serata ad opera di Elia, di testa su assist di Bandinelli, al 58′.

VIDEO CARRARESE SPEZIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Sassuolo show, Palermo ok - Diretta gol live score (oggi 19 gennaio 2025)