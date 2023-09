Probabili formazioni Slovacchia Portogallo/ Quote: chi con Cristiano Ronaldo? (qualificazioni Europei 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA PORTOGALLO: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Slovacchia Portogallo ci parlano di una partita che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 8 settembre: a Bratislava saremo in campo per le qualificazioni agli Europei 2024, e nel gruppo J si tratta della partita tra le prime due in classifica. Perfetto finora il Portogallo, quattro vittorie su quattro: il nuovo corso di Roberto Martinez procede nel migliore dei modi anche se le avversarie non sono state troppo probanti, questa sera ci sarà una bella occasione per prendersi più di metà del pass per la fase finale.

La Slovacchia sta facendo davvero molto bene: paga un mediocre pareggio interno ma ha sempre vinto per il resto, e con una vittoria questa sera opererebbe il sorpasso al primo posto aumentando sensibilmente le sue possibilità di qualificazione. Aspettando che la partita si giochi, vediamo adesso in che modo i due CT potrebbero schierare le loro nazionali sul terreno di gioco qui a Bratislava, prendendoci un momento per leggere insieme le probabili formazioni di Slovacchia Portogallo.

QUOTE E PRONOSTICO

A margine delle probabili formazioni di Slovacchia Portogallo, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 7,50 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 4,50 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione lusitana, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 1,42 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA PORTOGALLO

GLI 11 DI CALZONA

Sarà un 4-3-3 il modulo utilizzato da Francesco Calzona in Slovacchia Portogallo: è iniziata l’era post-Hamsik, lo storico capitano si è ritirato e dunque a centrocampo dovrebbe lasciare spazio a Hrosovsky, che si prenderà la maglia di mezzala con Lobotka come sempre playmaker basso e Kucka che è favorito su Bero per la terza casella di questo reparto. In porta come sempre la Slovacchia schiera Dubravka; davanti a lui comanda Skriniar, che sarà affiancato da Vavro (visto brevemente nella Lazio, senza troppe fortune) con Pekarik e Hancko che invece dovrebbero rappresentare i due terzini. Detto del centrocampo, in attacco il dubbio di Calzona riguarda soprattutto il centravanti: Polievka ha giocato titolare l’ultima partita, ma Strelec e Tupta sono valide alternative e quindi per ora il punto di domanda rimane. Sugli esterni invece dovremmo avere a tutti gli effetti Suslov a destra e Mak a sinistra, quest’ultimo però può essere insidiato da Duris.

LE SCELTE DI MARTINEZ

Roberto Martinez studia Slovacchia Portogallo con il solito 4-3-3: da valutare alcune scelte, per esempio i partner di Cristiano Ronaldo nel tridente offensivo. Rafael Leao potrebbe essere titolare a sinistra; per l’altra maglia può giocare Bernardo Silva, che però sarebbe utile anche come mezzala tattica – modello Manchester City – oppure Joao Felix, senza dimenticarsi di Gonçalo Ramos ed eventualmente anche di Bruno Fernandes, per il quale vale lo stesso discorso di Bernardo Silva. A centrocampo Palhinha dovrebbe essere il regista, poi può essere valutato Vitinha qualora uno dei due di cui sopra dovesse essere dirottato in attacco; in difesa si candida invece Danilo Pereira che nel corso degli anni ha arretrato la sua posizione, i favoriti restano comunque Ruben Dias e Antonio Silva con i terzini che dovrebbero essere Dalot a destra e Joao Cancelo spostato sull’altro versante. Per quanto riguarda il portiere, Diogo Costa dovrebbe nuovamente vincere il ballottaggio con Rui Patricio.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA PORTOGALLO: IL TABELLINO

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skirinar, Vavro, Hancko; Hrosovsky, Lobotka, Kucka; Suslov, Polievka, Mak. Allenatore: Francesco Calzona

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Joao Cancelo; Bernardo Silva, Palhinha, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Allenatore: Roberto Martinez











