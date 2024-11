PROBABILI FORMAZIONI SLOVAN BRATISLAVA MILAN: LE MOSSE PER IL MATCH IN SLOVACCHIA

Con le probabili formazioni Slovan Bratislava Milan ci avviciniamo alla partita di questa sera in Champions League che è un’occasione da non fallire per il Milan di Paulo Fonseca. Le prospettive dei rossoneri sono certamente cambiate dopo l’impresa a Madrid, la qualificazione è molto più vicina e adesso sarebbe un delitto sprecare l’occasione favorevole fornita dall’incrocio con una delle formazioni più deboli del girone unico della nuova Champions League. Certo, questo Milan ci ha abituato a colpi di scena nel bene e nel male, ma proprio per questo può essere una sorta di esame di maturità.

Come detto, di fronte ci sarà uno Slovan Bratislava che non può fare paura: quattro sconfitte su altrettante partite giocate finora dai campioni di Slovacchia in carica, in genere anche con passivi abbastanza pesanti. Il raggiungimento del girone è già stato un traguardo notevole, adesso però potrebbe esserci in palio l’orgoglio, fare bella figura contro una big tradizionale del calcio europeo sarebbe comunque un’impresa da ricordare per gli slovacchi. Che cosa ci possono dire le probabili formazioni Slovan Bratislava Milan?

PRONOSTICO E QUOTE A SENSO UNICO

Dopo tutto quello che abbiamo detto presentando le probabili formazioni Slovan Bratislava Milan, non stupisce osservare che il pronostico in base alle quote dell’agenzia Snai sia a senso unico. Per darvi i numeri, il segno 2 è quotato ad appena 1,20, mentre poi si sale già a quota 7,00 per il segno X in caso di pareggio. Infine, chi osasse puntare sul segno 1 sarebbe premiato ben 12 volte qualora vincessero davvero gli slovacchi.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVAN BRATISLAVA MILAN

I POSSIBILI TITOLARI PER WEISS

Vladimir Weiss è l’allenatore dei padroni di casa, che per le probabili formazioni Slovan Bratislava Milan dovrebbe scegliere questa sera un modulo 4-2-3-1 nel quale sarà purtroppo assente il grande ex Juraj Kucka. Passiamo allora a indicare i nomi dei possibili undici titolari: il portiere Takac; davanti a lui una difesa a quattro composta da Blackman, Kashia, Bajric e Voet, favoriti per giocare dal primo minuto; in mediana dovrebbe agire la coppia formata da Ignatenko e Savvidis; ecco poi sulla trequarti il terzetto con Barseghyan a destra, Tolic in posizione centrale e Marcelli come ala sinistra, tutti alle spalle del centravanti Strelec.

UNO SQUALIFICATO PER FONSECA

Paulo Fonseca dovrà fare a meno dello squalificato Morata nelle probabili formazioni Slovan Bratislava Milan, per cui il centravanti titolare nello speculare modulo 4-2-3-1 dei rossoneri dovrebbe essere Abraham. Procedendo a ritroso, ecco sulla trequarti Chukwueze ala destra, Pulisic che sarà il trequartista centrale e Rafael Leao naturalmente sulla sinistra del reparto offensivo. In mediana le due maglie da titolare per il Milan potrebbero andare a Fofana e Reijnders, mentre in difesa ci sono notizie interessanti. Sulla destra è favorito Calabria, anche perché Emerson Royal è acciaccato; come centrali Tomori e Pavlovic potrebbero sostituire Gabbia e Thiaw, infine Theo Hernandez completerà il quartetto davanti al connazionale Maignan.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVAN BRATISLAVA MILAN: IL TABELLINO

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Kashia, Bajric, Voet; Ignatenko, Savvidis; Barseghyan, Tolic, Marcelli; Strelec. All. Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. All. Fonseca.