Probabili formazioni Spagna Colombia/ Saranno tridenti a confronto (amichevole, oggi 22 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA COLOMBIA: CHI GIOCA A LONDRA?

Le probabili formazioni di Spagna Colombia ci avvicinano alla bella amichevole internazionale che si gioca alle ore 21:30 di venerdì 22 marzo, presso il London Stadium: la Roja si è qualificata ai prossimi Europei vincendo il suo girone di competenza davanti alla Scozia, in generale sta provando a ricostruire un ciclo vincente che in qualche modo aveva già avuto un bel risultato con la semifinale continentale di tre anni fa, poi è arrivato l’addio di Luis Enrique e ora a dover ridare gloria alla Spagna sarà, almeno nel tentativo, Luis De La Fuente già campione d’Europa con l’Under 21.

La Colombia per il momento sta facendo molto bene nelle qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo, con il terzo posto nella classifica del girone CONMEBOL; parlando di nuovo ciclo i Cafeteros lo hanno già aperto, non riuscendo a cavalcare una generazione d’oro che forse ha fatto meno di quanto avrebbe potuto e ora dovendo ricostruire nel tentativo di ridare lustro a una nazionale che di possibilità sulla carta ne ha sempre avute. Vedremo allora cosa succederà a Londra e per il momento facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due CT, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Spagna Colombia.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA COLOMBIA

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Come abbiamo detto De La Fuente sta ricostruendo, e lo fa affidandosi anche ai giovani: uno di questi è Cubarsí, lanciato titolare nel Barcellona e che potrebbe già avere una maglia stasera alla sua prima convocazione, magari al fianco del più esperto Le Normand con Raya che in porta può sostituire Unai Simon, che rimane comunque il titolare designato. Sulle corsie laterali potrebbero correre Carvajal a destra e Grimaldo, fantastico nel Bayer Leverkusen, sull’altro versante; a centrocampo invece si giocano il posto da regista davanti alla difesa Rodri e Zubimendi, naturalmente a lungo termine la maglia sarà del primo ma almeno in questa amichevole il mediano della Real Sociedad può pensare di scalzarlo, sulle mezzali invece sono indisponibili sia Pedri che Gavi (per quest’ultimo stagione finita) e dunque ecco che sono pronti Mikel Merino e Fabian Ruiz, che sta trovando un po’ di continuità nel Psg. Nel tridente offensivo la grande certezza come prima punta rimane Morata, uno dei veterani di questa Spagna; a fargli compagnia come esterni potrebbero essere Dani Olmo e Lamine Yamal, che con la Roja ha già giocato ed è un altro dei giovanissimi cui Xavi ha dato campo nel Barcellona.

LE MOSSE DI LORENZO

Gioca con il 4-3-3 Nestor Lorenzo, che per Spagna Colombia deve chiaramente valutare la sua squadra: in porta possiamo puntare ancora sul veterano Ospina, davanti a lui indisponibile Yerry Mina (che era stato convocato) ma c’è Lucumì che potrebbe essere titolare al fianco di Juan Cabal, sulle corsie laterali invece potremmo vedere Arias come terzino destro e Mojica che dall’altra parte si gioca il posto con Fuentes. A centrocampo ci sono tanti giocatori che si possono disimpegnare; la nostra opzione è quella di Jefferson Lerma a fare da schermo davanti alla difesa con Castaño e Gustavo Puerta che si disimpegnerebbero sulle mezzali, poi i tanti esterni offensivi convocati lasciano intendere che Lorenzo possa giocare appunto con il tridente offensivo. I due esterni potrebbero essere Luis Diaz e Sinisterra, da non sottovalutare però la convocazione di James Rodriguez che potrebbe partire dalla panchina, come prima punta il favorito sembra essere Rafael Borré.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA COLOMBIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Raya; Carvajal, Le Normand, Cubarsí, Grimaldo; Merino, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Morata, LamineYamal. Allenatore: Luis De La Fuente

COLOMBIA (4-3-3): Ospina; Arias, Lucumì, Cabal, Mojica; Castaño, Lerma, Puerta; Sinisterra, Borré, Luis Diaz. Allenatore: Nestor Lorenzo











