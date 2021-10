Probabili formazioni Spagna Francia/ Quote, solo titolari per Enrique e Deschamps

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GRNCIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Spagna Francia, match che vale la finale della Nations league 2021 e che pure si accenderà questa sera alle ore 20.45 tra le mura dello Stadio San Siro. Di ritorno da un bellissimo successo ai danni degli azzurri (dove però si è infortunato un jolly come Ferran Torres) Luis Enrique è pronto a fare proprio il trofeo UEFA per le nazionali e per ciò oggi ovviamente si affiderà al suo 11 migliore, dove certo spicca il volto, giovanissimo, di Yeremi Pino, appena diciottenne, ma subito mandato in campo contro la difesa dei Blues.

Questa sera a San Siro saranno pure solo titolari anche per la Francia di Deschamps: i galletti hanno sofferto contro il Belgio in semifinale, ma hanno certo tutte le carte giuste per trovare il trionfo in questa seconda edizione della Nations laague. I big tra le file dei transalpini non sono pochi: pure ricordiamo che mancherà ancora Kantè, fuori perchè trovato positivo al coronavirus nei giorni scorsi. Andiamo allora a vedere da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Spagna Francia.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia di una finale non è mai facile fissare in pronostico netto: pure i principali portali di scommesse sportive vedono i galletti oggi appena favoriti al successo. Controllando le quote del 1×2 di Eurobet, ecco che oggi la vittoria della Francia in Nations league vale 2.50, contro il più alto 2.95 segnato per l’affermazione della Spagna: il pari (comunque non valido) è stato dato a 3.20.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA FRANCIA

LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE

Come è facile immaginare per le probabili formazioni di Spagna Francia, il tecnico punterà ancora su i suoi giocatori titolari: eccezion fatta per Torres, che pure capocannoniere del torneo, è rimasto acciaccato dopo il match con l’Italia. Al suo posto dovrebbe essere debutto in grande stile per il giovanissimo Pino: al suo fianco pure nel tridente si faranno vedere dal primo minuto Oyarzabal (altro grande protagonista della semifinale) con Sarabia. Per il centrocampo a 3 delle Furie rosse, pure questa sera si faranno avanti ancora capitan Busquets come pure Koke e il giovanissimo Gavi, anche se dalla panchina Merino e Sergi Roberto rimangono comunque a disposizione, specie a match in corso. Nessuna novità poi in difesa, con Laporte e Torres al centro del reparto, avremo ancora Azpilicueta e Marcos Alonso a completamento dello schieramento.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Ancora solo titolari anche per Didier Deschamps, che questa sera a San Siro schiererà i suoi ancora con il classico 3-4-1-2. Ecco che allora irrinunciabili ancora una volta in attacco saranno Benzema e Mbappè, entrambi freschi di gol sul Belgio, mentre toccherà a Griezmann agire a loro supporto fin dal primo minuto. A centrocampo pochi dubbi per il ct benchè pure dalla panchina non manchino soluzioni alternative: domani dal primo minuto dovremo rivedere in campo ancora Pavard, Pogba, Rabiot e Theo Hernandez (che ha deciso la semifinale), ma ecco che scalpitano anche Tchouameni e Veretout, che pure stanno facendo molto bene coi rispettivi club. Per la difesa a tre posta davanti a Lloris (anche se il milanista Maignan è valida alternativa), si faranno avanti questa sera Varane, Koundè e Lucas Hernandez, ma Upamecano e Kimpembe, scalpitano dalla panchina.

IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Pino. All. L Enrique

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. All. Deschamps



