Probabili formazioni Spagna Grecia/ Quote, solo titolari per Van’t Schip

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GRECA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio ora alle mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Spagna Grecia, sfida in programma oggi alle ore 20.45 tra le mura dell’Estadio Los Carmenes di Granada, valida per il girone B delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le scelte di Luis Enrique come pure di Van’t Schip, per quella che pare una sfida ben alla portata degli spagnoli, che pure, come ultimo risultato rimediato, si ricorda l’incredibile 6-0 inferto alla Germania solo lo scorso novembre (in Nations league). Da allora parecchi mesi sono passati ma le Furie Rosse rimangono sempre prime indiziate a strappare il pass per i Mondiali qatarioti: e pure oggi vantano il favore del pronostico, per cui non saremmo sorpresi se il ct, pur puntando su parecchi big, decida a match avviato oggi di optare per un ben turnover, dando magari spazio ad alcuni nuovi arrivati. Non sarà così per Van’t Schip, che dovendo lottare contro un colosso come è quello iberico, non potrà certo prescindere dai suoi titolari più in forma, anche solo per provare a fare l’impresa. Vedremo quali saranno le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Spagna Grecia.

Diretta/ Portogallo Azerbaijan (risultato finale 1-0) streaming: lusitani di misura

QUOTE E PRONOSTICO

Benché conosciamo il valore della formazione ellenica, pure non esitiamo a concedere agli spagnoli il favore del pronostico, oggi per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Se poi controlliamo le quote date dalla Snai, vediamo che nell’1×2 il successo oggi della Spagna è stato dato a 1.15, contro il più elevato 16.00 fissato per la vittoria della Grecia: il pari pagherà la posta a 7.00.

Diretta/ Francia Ucraina (risultato finale 1-1) streaming tv: Sheva ferma i Bleus!

LE PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GRECIA

LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE

Per le probabili formazioni di Spagna Grecia non è assolutamente da escludere che Luis Enrique possa oggi partire con il suo 11 titolare: sarà bene concedere qualche minuto ai big per trovare il giusto feeling e indirizzare la partita, prima di dare spazio ai volti nuovi e più giovani della selezione. Fissato il 4-3-3, ecco che allora potrebbe esserci Simon tra i pali, con Sergio Ramos e Garcia al centro della difesa: toccherà a Gaya e Jordi Alba coprire le corsie esterne, pur con Pedro Porro, debuttante, pronto a fare spettacolo. A centrocampo rimane invece in dubbio per un posto dal primo minuto il centrale del Napoli Fabian Ruiz, che certo merita gran fiducia: altrimenti sarà reparto a tre con Thiago Alcantara, Busquetz e Rodri. In attacco Gil e Oyarzabal rimangono a disposizione (ma non Gerard Moreno in infermeria), ma le maglie da titolare dovrebbero essere consegnate a Ferran Torres, Morata e Dani Olmo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI, CLASSIFICHE/ Pari Francia, Portogallo a fatica!

LE SCELTE DI VAN’T SCHIP

Non più certo dare spazio a gran ballottaggi e turnover John Van’t Schip, per l’11 della Grecia, oggi chiamata a una vera impresa contro le Furie Rosse: a Granada serviranno solo gli uomini più in forma. Segnato il 4-4-2 come modulo di partenza, ecco che potremmo vedere pronti dal primo minuto in difesa Papadopoulos (preferito all’acciaiato Chatzidiakos) e Tzavellas, come pure il duo composto da Tsimikas e Mavrias per le corse esterne della difesa. A centrocampo saranno alcune variazioni sul tema, con le maglie da titolari consegnare a Bouchalakis, Zeca, Bakesetas e Mantalos: Pelkas del Fenerbahce sarà comunque valida alternativa dalla panchina. Per l’attacco greco Van’t Schip infine dovrebbe dare di nuovo fiducia a Limnisiois come a Pavlidis, ma non scordiamo dalla panchina l’esterno dell’Olympiacos Masouras

IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Simon; Jordi Alba, Sergio Ramos, Eric Garcia, Gaya; Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Rodri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. All.: Luis Enrique

GRECIA (4-4-2): Vlachidimos; Tsimikas, Papadoupolos Tzavellas, Mavrias; Bouchalakis, Zeca, Bakesetas, Mantalos; Limnisios, Pavlidis. All.: Van’t Schip



© RIPRODUZIONE RISERVATA