Probabili formazioni Spagna Irlanda del Nord/ Quote: le mosse di De La Fuente (amichevole, 8 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA IRLANDA DEL NORD: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE DI PALMA DI MAIORCA?

Siamo all’ultimo test prima degli Europei 2024, allora è davvero doveroso rivolgere uno sguardo alle probabili formazioni di Spagna Irlanda del Nord, l’amichevole di stasera, sabato 8 giugno 2024, anche perché a Palma di Maiorca scenderanno in campo gli iberici che sulla carta dovrebbero naturalmente essere l’avversario più pericoloso per l’Italia nel girone B di Euro 2024, che mette insieme le due big ormai quasi “abbonate” agli incontri nelle fasi finali degli Europei, dove dal 2008 in poi la Spagna e gli Azzurri si sono sempre incrociati, in varie fasi della manifestazione continentale.

Come amichevoli la Spagna ha scelto un programma abbastanza morbido, dopo la sfida contro Andorra di mercoledì oggi sicuramente si sale un gradino (o anche due) contro l’Irlanda del Nord, che comunque non può essere definita una big del calcio europeo ed infatti sta già pensando al futuro, non essendosi qualificata per la fase finale degli Europei in Germania. Ecco allora che è davvero comprensibile concentrare la nostra attenzione soprattutto sulle mosse di Luis De La Fuente per quanto riguarda le ultime notizie circa le probabili formazioni di Spagna Irlanda del Nord.

PRONOSTICO E QUOTE COSA CI DICONO?

Non dovrebbe esserci storia, almeno in base alle quote dell’agenzia Snai: nella nostra parentesi riservata al pronostico nelle probabili formazioni di Spagna Irlanda del Nord, l’amichevole di Palma di Maiorca vede favoritissimi i padroni di casa con il segno 1 quotato a 1,08, mentre poi si arriva a quota 9,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e addirittura a 18 volte la posta in palio sul segno 2 con un colpaccio dell’Irlanda del Nord.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA IRLANDA DEL NORD

SCOPRIAMO LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Luis De La Fuente quindi per le probabili formazioni di Spagna Irlanda del Nord dovrebbe optare per un modulo 4-2-3-1, anche se è difficile sbilanciarsi sui nomi dei titolari, perché naturalmente può essere prezioso sia aumentare l’intesa fra i titolari sia invece dare spazio all’intera rosa: comunque potremmo ipotizzare l’undici con Unai Simón in porta; davanti a lui, la difesa a quattro potrebbe schierarsi con Carvajal, Le Normand, Cubarsí e Grimaldo da destra a sinistra; nel cuore della mediana Rodri affiancato da Merino; infine Lamine Yamal, Alex Baena e Nico Williams potrebbero formare un giovanissimo terzetto sulla trequarti, a sostegno del ben più esperto centravanti e capitano Morata.

ECCO LE MOSSE DI O’NEILL

Diamo comunque uno sguardo anche alle possibili mosse del c.t. ospite Michael O’Neill per le probabili formazioni di Spagna Irlanda del Nord: il modulo di riferimento è il 3-4-2-1 e in porta dovrebbe giocare Peacock-Farrell; la difesa a tre potrebbe invece prevedere come titolari Ballard, Toal e Evans; linea a quattro nel centrocampo nordirlandese con Hume, Thompson, Charles e Spencer da destra a sinistra; infine, ecco il reparto offensivo che dovrebbe prevedere Bradley e Price larghi sulla trequarti per cercare di sostenere Reid, la prima punta di questa Irlanda del Nord.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA IRLANDA DEL NORD: IL TABELLINO

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Cubarsí, Grimaldo; Rodri, Merino; Yamal, Baena, Nico Williams; Morata. All. De la Fuente.

IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Peacock-Farrell; Ballard, Toal, Evans; Hume, Thompson, Charles, Spencer; Bradley, Price; Reid. All. O’Neill.











