DIRETTA SPAGNA ANDORRA/ Video streaming tv: c’è un solo precedente (amichevole, 5 giugno 2024)

DIRETTA SPAGNA ANDORRA: I TESTA A TESTA

C’è un solo precedente che riguarda la diretta di Spagna Andorra, e anche in quel caso si tratta di un’amichevole: questo ci dice già che le due nazionali non si sono mai incrociate nel contesto di qualificazioni a grandi tornei, naturalmente nemmeno nelle fasi finali visto che la piccolissima Andorra non è mai riuscita a centrare un obiettivo che sarebbe francamente clamoroso. L’amichevole in questione si era giocata curiosamente il 5 giugno, come stasera; era sabato, vent’anni fa esatti, la Roja preparava gli Europei di Portogallo in cui non sarebbe riuscita – come tante volte in quel periodo – ad esprimere il suo potenziale.

Nel primo tempo Fernando Morientes e Rubén Baraja avevano messo in discesa la partita; poi girandola di sostituzioni da parte di Iñaki Saez che aveva cambiato nove giocatori all’intervallo, avendo già inserito il secondo portiere Santiago Cañizares alla mezz’ora, e le due reti con cui la partita si era chiusa sul 4-0 erano state realizzate da César Martin e Juan Carlos Valeron. È passato così tanto tempo da quel giorno che Koldo Alvarez, CT di Andorra addirittura dal 2010, non era ancora in carica: sulla panchina della piccola nazionale sedeva infatti David Rodrigo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPAGNA ANDORRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere alla diretta tv di Spagna Andorra: la partita amichevole infatti viene trasmessa su Sky Sport Uno, che trovate al numero 201 del decoder. Naturalmente i clienti a questa emittente potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video di Spagna Andorra, che come sempre non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, utilizzando i dati del proprio abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ECCO LA ROJA

Anche la Roja si rivela in vista degli Europei: la diretta di Spagna Andorra ci terrà compagnia dalle ore 21:30 di mercoledì 5 giugno 2024, siamo al Nuevo Vivero di Badajoz e possiamo dire che la federazione iberica abbia scelto un’avversaria incredibilmente abbordabile, non tanto con l’intento di vincere di goleada (come del resto potrebbe succedere) quanto con la volontà di prepararsi al meglio senza doversi preoccupare del valore della rivale, dunque potendo sperimentare con ampio turnover e provare soluzioni che poi dovranno portare la Roja a disputare un Europeo di livello, ricordando la semifinale di tre anni fa.

Allora c’era Luis Enrique in panchina; poi ai Mondiali la Spagna ha fatto flop venendo eliminata agli ottavi dal Marocco, ricevendo anche qualche critica per le accuse di aver “scelto” la nazionale africana come rivale, solo per vivere una tremenda delusione. Adesso Luis De La Fuente si prepara al primo grande torneo da CT della nazionale maggiore e sarà interessante vedere se questa nazionale tornerà la corazzata di un tempo; nel frattempo facciamo qualche rapida disamina sulle scelte che potrebbero essere operate questa sera sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni che accompagnano la diretta di Spagna Andorra.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ANDORRA

È una Roja che possiamo definire nuova quella che approccia la diretta Spagna Andorra: tanti veterani hanno lasciato ma il rinnovamento è iniziato qualche tempo fa. In porta David Raya fa concorrenza a Unai Simon, in difesa attenzione al giovanissimo Cubarsì che è già titolare nel Barcellona e insidia la maglia di Le Normand, con Laporte che invece dovrebbe essere titolare. Come lui anche Carvajal e Grimaldo che teoricamente non dovrebbero avere rivali sulle corsie laterali, uno ha vinto la Champions League e l’altro la Bundesliga.

La questione si complica a centrocampo: detto che Rodri sarà naturalmente il regista, per ora De La Fuente ha dato la sensazione di preferire Fabian Ruiz e Merino come mezzali ma è tornato Pedri che già tre anni fa era stato lanciato titolare, se starà bene giocherà lui e una possibilità potrebbe averla anche Marcos Llorente, il tuttofare dell’Atletico Madrid. Per quanto riguarda il tridente, la certezza si chiama Morata che ancora una volta sarà il centravanti; poi il CT potrebbe puntare su Lamine Yamal e Nico Williams, anche perché Dani Olmo e Oyarzabal dovrebbero adattarsi a giocare esterni.

