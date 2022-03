Probabili formazioni Spagna Islanda/ Quote: occhio al centrocampo iberico

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ISLANDA: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Spagna Islanda ci ricordano che questa sera allo stadio Riazor di La Coruna si giocherà una partita amichevole che, almeno per le Furie Rosse padrone di casa del c.t. Luis Enrique, sarà una importante tappa di avvicinamento verso i Mondiali Qatar 2022, ai quali invece non prenderà parte l’Islanda, che sta dunque lavorando per ricostruire una Nazionale di buon livello, come era stata alcuni anni fa.

Naturalmente tuttavia l’attenzione sarà per intero rivolta verso la Spagna, già tornata su livelli eccellenti agli Europei della scorsa estate, quando il suo cammino fu interrotto solo ai calci di rigore nella semifinale contro l’Italia. Puntando sulla qualità di gioco, la Spagna vuole tornare sul tetto del mondo come nel 2010 e sta lavorando per riuscirci. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Spagna Islanda.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Spagna Islanda in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono naturalmente nettamente favoriti, il segno 1 è infatti quotato a 1,17 mentre poi si sale a quota 6,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e addirittura fino a 16 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere l’Islanda.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ISLANDA

LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE

Nelle probabili formazioni di Spagna Islanda, quali scelte farà Luis Enrique? Di certo si pensa già ai Mondiali, le Furie Rosse questa sera dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3, vedremo con quanta voglia di fare esperiemnti. In difesa si potrebbe pensare a Raya come portiere, davanti a lui il quartetto formato da Carvajal, Garcia, Torres e Jordi Alba da destra a sinistra.

Un punto di forza della Spagna è naturalmente il centrocampo, reparto nel quale il calcio iberico sforna di continuo grandi talenti: noi per l’amichevole di stasera proviamo ad indicare come possibili titolari Gavi, Rodri e Pedri. Infine nel tridente d’attacco dovrebbero esserci Torres e Morata, mentre a sinistra potrebbe esserci un ballottaggio fra Sarabia e Dani Olmo.

LE SCELTE DI VIÐARSSON

Per quanto riguarda gli ospiti, ecco che nelle probabili formazioni di Spagna Islanda il c.t. nordico Arnar Viðarsson dovrebbe puntare sul modulo 4-3-3, dal punto di vista tattico speculare quindi a quello della Spagna. Cambia naturalmente la qualità degli interpreti, ecco chi potrebbero essere gli undici titolari: Runarsson in porta; davanti a lui difesa a quattro formata da Sampsted, Bjarnasson, Gretarsson e Magnusson.

Passando a centrocampo, il terzetto titolare dell’Islanda potrebbe essere formato da Thordarson, Bjarnason ed Helgason, infine nel tridente d’attacco per questa difficile trasferta proviamo ad ipotizzare titolari Sigurdsson, Bodvarsson e Thorsteinsson.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ISLANDA

SPAGNA (4-3-3): Raya, Carvajal, Garcia, Torres, Jordi Alba, Gavi, Rodri, Pedri, Torres, Morata, Sarabia. All. Luis Enrique.

ISLANDA (4-3-3): Runarsson, Sampsted, Bjarnasson, Gretarsson, Magnusson, Thordarson, Bjarnason, Helgason, Sigurdsson, Bodvarsson, Thorsteinsson. All. Viðarsson.











