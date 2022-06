Probabili formazioni Spagna Portogallo/ Quote, i migliori per la Nations League?

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA PORTOGALLO: CHI GIOCA A SIVIGLIA?

Le probabili formazioni di Spagna Portogallo ci introducono alla prima partita che le due nazionali giocano nella nuova Nations League 2022-2023: appuntamento allo stadio Benito Villamarin di Siviglia, e subito big match nel gruppo 2 di Lega A. Storie diverse, ma entrambe saranno protagoniste ai Mondiali: la Spagna, finalista dell’ultima Nations League, ha vinto il suo girone anche se ha rischiato di dover giocare gli spareggi per la pressione della solita, quadrata Svezia, alla fine Luis Enrique ha condotto in porto la barca e la semifinale (sfortunata) agli Europei ci ha detto come i giovani stiano aiutando la Roja a tornare grande.

Il Portogallo dai playoff ci è passato, avendo clamorosamente perso in casa la partita contro la Serbia (sarebbe bastato un pareggio): Cristiano Ronaldo e compagni non hanno però mancato l’appuntamento, eliminando prima la Turchia e poi, purtroppo per noi, la Macedonia del Nord che ci aveva fatti fuori in semifinale. La Nations League, soprattutto appena finita una logorante stagione, non sembra essere l’impegno della vita; tuttavia il derby della penisola iberica è sempre molto importante a prescindere, e dunque le scelte nelle probabili formazioni di Spagna Portogallo potrebbero essere di conseguenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo anche alle quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Spagna Portogallo. Il segno 1 che identifica la vittoria della Roja vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,20 volte quanto investito con questo bookmaker; il pareggio che viene regolato dal segno X porta in dote una vincita che equivale a 3,25 volte la giocata e non siamo decisamente lontani con il segno 2 – sul quale puntare per il successo del Portogallo – perché in questo caso andreste a intascare una somma che ammonta a 3,35 volte quanto giocato.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA PORTOGALLO

I DUBBI DI LUIS ENRIQUE

Dicevamo allora delle probabili formazioni di Spagna Portogallo: Luis Enrique non ha dubbi sul modulo che sarà il 4-3-3, potrebbe averne di più riguardo gli interpreti. In porta ci aspettiamo Unai Simon, che già dagli Europei ha scalzato De Gea; poi davanti a lui potremmo vedere una coppia centrale formata da Laporte e Eric Garcia che sarebbero in vantaggio su Pau Torres, grande protagonista nella cavalcata del Villarreal in Champions League. Il centrocampo è come sempre il reparto più ricco: qui la maglia da titolare la rischia Koke, perché l’avanzata dei due giovanissimi Pedri e Gavi, già protagonisti nella Spagna di Luis Enrique, è inesorabile e sembra, che almeno nel lungo periodo, il CT voglia puntare su di loro. Per lo stesso motivo Rodri è in vantaggio su Sergio Busquets come regista di centrocampo; davanti invece Oyarzabal e Ferran Torres si scambieranno di fatto la posizione come centravanti tattico, mentre a completare il tridente dovrebbe essere Sarabia che partirebbe dalla corsia destra.

GLI 11 DI SANTOS

Non meno dubbi nel redigere le probabili formazioni di Spagna Portogallo li ha Fernando Santos: il CT dei lusitani adotterà lui stesso il 4-3-3, con Rui Patricio che dovrebbe riprendersi il posto da titolare tra i pali ed essere protetto da Ruben Dias e Pepe, anche se José Fonte potrebbe avere un’occasione. Sugli esterni ecco Joao Cancelo a destra e Raphael Guerreiro sull’altro versante; anche il Portogallo ha tante soluzioni a centrocampo ma il perno centrale dovrebbe essere Danilo Pereira, che anche nel Psg è diventato un giocatore importante. Detto che Bruno Fernandes dovrebbe essere una delle due mezzali, l’altro giocatore sull’interno uscirà dal testa a testa tra Ruben Neves e Bernardo Silva, sempre che il CT non decida di puntare sull’esperienza di Joao Moutinho; poi il tridente con il grande punto di domanda che inevitabilmente è Cristiano Ronaldo, il portoghese però dovrebbe spingere per esserci ed essere supportato da Joao Felix e uno tra Gonçalo Guedes e Rafa Silva.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPAGNA PORTOGALLO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Reguilon; Gavi, Rodri, Pedri; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal. Allenatore: Luis Enrique

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafa Silva. Allenatore: Fernando Santos











