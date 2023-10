Probabili formazioni Spagna Scozia/ Diretta tv: Morata sarà il centravanti (qualificazioni Europei 2024)

Le probabili formazioni di Spagna Scozia ci accompagnano verso la partita di domani sera presso l’Estadio de la Cartuja a Siviglia per il gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2024. La Spagna ha l’occasione di vendicare la sconfitta subita all’andata e la vittoria servirebbe alle Furie Rosse soprattutto per fare un passo avanti forse decisivo verso la qualificazione per la fase finale del torneo: vincendo domani sera la Roja ipotecherebbe un posto fra le prime due del girone con discreto margine d’anticipo, ovviamente sarà questo l’obiettivo del c.t. Luis De La Fuente.

La Scozia però è la capolista e ha impressionato nel corso di queste qualificazioni agli Europei 2024: i britannici hanno sempre vinto e infatti sono ormai certi della loro partecipazione ad Euro 2024, un traguardo straordinario soprattutto per il modo in cui è stato ottenuto – ci permettiamo di non metterlo più nemmeno in dubbio, chissà se arriverà già domani sera il meritato sigillo dell’ufficialità. Questo è il quadro della situazione, certamente molto intrigante, allora adesso è il momento giusto per leggere tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Spagna Scozia.

DIRETTA SPAGNA SCOZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo nel frattempo che la diretta tv di Spagna Scozia sarà disponibile in chiaro su Tv8, canale disponibile naturalmente al numero 8 del telecomando e anche in mobilità, visitando il sito www.tv8.it. Ricordiamo poi che questo match andrà in onda anche sulla televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Uno; in questo caso la diretta streaming video sarà garantita dall’applicazione Sky Go, sempre per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SCOZIA

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Nel modulo 4-3-3 di Luis De La Fuente per le probabili formazioni di Spagna Scozia possiamo dire che in porta il titolare dovrebbe rimanere Unai Simon, con Raya e Arrizabalaga che però sono validissime alternative. Difesa con Le Normand e Laporte centrali, mentre come terzini dovrebbero agire Carvajal a destra e Alejandro Balde a sinistra. Notevole qualità naturalmente a centrocampo, dove Rodri sarà il playmaker; Gavi e uno tra Mikel Merino e Fabian Ruiz possono essere le due mezzali. In attacco Morata dovrebbe ancora una volta essere la prima punta; insieme a lui potremmo aspettarci Ferran Torres e Oyarzabal, senza dimenticare il giovanissimo ma già rampante Lamine Yamal.

LE MOSSE DI CLARKE

Steve Clarke punta su un 5-4-1 per le probabili formazioni di Spagna Scozia, che però in fase offensiva diventa una sorta di 3-4-2-1 con Hickey e Robertson che si alzano sulla linea dei centrocampisti, mentre i tre centrali Porteous, Hendry e Tierney sono ovviamente a protezione del portiere Gunn. In mezzo al campo ecco la coppia formata da Gilmour e McGregor, mentre McTominay e McGinn dovrebbero avanzare sulla trequarti, appunto quando il 5-4-1 diventa 3-4-2-1. Come prima punta a questo punto rimane Ché Adams, principale riferimento offensivo di questa Scozia che è finalmente tornata a far sognare i suoi tifosi.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SCOZIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, A. Baldé; Gavi, Rodri, Merino; Ferran Torres, Morata, Oyarzabal. All. De La Fuente

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Hickey, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, McGinn; Ché Adams. All. Clarke











