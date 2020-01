Probabili formazioni Spal Bologna/ Quote: Bani e Sansone squalificati (Serie A)

Spal Bologna si gioca alle ore 15.00, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Paolo Mazza di Ferrara per dare vita al derby emiliano valido per la ventunesima giornata di Serie A. Le scelte di Leonardo Semplici e Sinisa Mihajlovic circa le formazioni di Spal Bologna saranno davvero importanti, perché i ferraresi rilanciati dalla vittoria a Bergamo ora sono più ottimisti in ottica salvezza, mentre i rossoblù dopo il pareggio con il Verona cercano la vittoria se vogliono ancora cullare ambizioni di un campionato di grande livello. Con queste premesse, appare dunque adesso molto importante andare a scoprire quali siano le probabili formazioni di Spal Bologna a poche ore dal fischio d’inizio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo nel frattempo anche al pronostico su Spal Bologna, basato sulle quote dell’agenzia Snai. Leggermente favoriti gli ospiti: il segno 2 è quotato a 2,55 contro il 2,85 del segno 1. Più alta (ma non di molto) la quota per il pareggio: il segno X è proposto a 3,25.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BOLOGNA

LE MOSSE DI SEMPLICI

Analizzando dunque le probabili formazioni di Spal Bologna, possiamo osservare che Leonardo Semplici ha assenti solo Fares e D’Alessandro. Spicca l’immediato debutto in difesa di Bonifazi, tornato a Ferrara da pochi giorni: l’ex Torino giocherà al fianco di Cionek e Vicari – anche se pure Tomovic spera ancora – nella retroguardia a tre davanti al portiere Berisha. Il modulo della Spal infatti sarà il 3-5-2: nel folto centrocampo ferrarese a cinque i titolari potrebbero essere da destra a sinistra Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti e Reca, anche perché Semplici sembra avere le idee chiare dalla cintola in su, compresa la coppia d’attacco formata da Petagna e Di Francesco, dunque Paloschi e Floccari sono destinati alla panchina e potrebbero essere jolly a partita in corso.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Sicuramente ci sono più problemi per Sinisa Mihajlovic nello stilare le probabili formazioni per Spal Bologna. Infatti tra i rossoblù saranno indisponibili oggi gli squalificati Bani e Sansone oltre agli infortunati Krejci, Dijks, Medel e Denswil. Di conseguenza in attacco Palacio arretrerà sulla linea dei trequartista insieme ad Orsolini e Soriano, mentre Santander e Barrow si giocano il posto da prima punta, con il sudamericano che ci sembra leggermente favorito. Proseguendo a ritroso, in mediana la coppia titolare nel 4-2-3-1 del Bologna dovrebbe essere formata da Poli e Schouten, mentre in difesa ci aspettiamo il quartetto formato da Tomiyasu, Danilo, Paz e Mbaye a protezione dell’estremo difensore Skorupski.

IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna. All. Semplici.

A disposizione: Letica, Thiam, Tomovic, Igor, Murgia, Salamon, Felipe, Valdifiori, Tunjov, Jankovic, Paloschi, Floccari.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Fares, D’Alessandro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Palacio; Santander. All. Mihajlovic.

A disposizione: Da Costa, Sarr, Corbo, Boloca, Dominguez, Svanberg, Skov Olsen, Barrow.

Squalificati: Bani, Sansone.

Indisponibili: Krejci, Dijks, Medel, Denswil.



