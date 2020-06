Probabili formazioni Spal Milan/ Diretta tv, Ibra c’è ma va in panchina (Serie A)

Analizzando le probabili formazioni di Spal Milan, parliamo della partita che alle ore 21:45 di mercoledì 1 luglio è valida per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Verosimilmente un’ultima spiaggia per gli estensi, che hanno lottato al San Paolo ma sono usciti sconfitti dal Napoli e adesso si trovano a 8 punti dalla possibilità di salvarsi, una distanza probabilmente incolmabile anche se la concorrenza sta viaggiando a scartamento ridottissimo da quando il campionato è rProbabili ipreso. Timide speranze dunque per Gigi Di Biagio, ma è chiaro che per continuare a tenere accesa la fiammella bisognerà battere un Milan che invece sta volando, e che dopo i quattro gol segnati al Via del Mare ha battuto di autorità anche la Roma, trovando i due gol nell’ultimo quarto d’ora ma dominando il secondo tempo. I rossoneri credono fermamente nella qualificazione alla prossima Europa League, e non c’è dubbio alcuno che siano una delle squadre più in forma del momento; adesso noi ci mettiamo in attesa della partita, ma nel frattempo possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori e leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Spal Milan.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN

DUBBI PER DI BIAGIO

Ancora senza Etrit Berisha, Zukanovic e Federico Di Francesco, Di Biagio si deve in qualche modo arrangiare per Spal Milan: squalificato Felipe, così in difesa davanti a Letica giocheranno Vicari e Bonifazi che saranno i centrali di una difesa completata da Thiago Cionek, nuovamente adattato da terzino bloccato, e Fares che avrà invece il compito di correre lungo la corsia mancina per aumentare la pericolosità degli estensi. Largo anche Lucas Castro, che dunque dovrebbe partire come laterale di destra piazzato a centrocampo; la zona centrale potrebbe essere riservata a Missiroli e Bryan Dabo che partono in vantaggio su Valdifiori e Murgia, a sinistra invece il ballottaggio è tra Strefezza e D’Alessandro ed è davvero difficile stabilire chi possa avere la meglio. Il grande ex Petagna, in gol anche domenica contro il Napoli, avrà il posto da prima punta; alle sue spalle, come trequartista che potrà trasformare il modulo in un 4-5-1 in fase difensiva, dovrebbe giocare Valoti.

LE SCELTE DI PIOLI

Squadra che vince non si cambia: lo sa anche Stefano Pioli, che però per Spal Milan potrebbe concedersi qualche variazione sul tema. A destra, in difesa, potremmo rivedere Calabria in luogo di Andrea Conti; al centro dello schieramento arretrato è sempre vivo il testa a testa tra l’esperto Kjaer e il giovane Gabbia, il danese potrebbe nuovamente avere la meglio mentre a sinistra ci sarà naturalmente Theo Hernandez, uno dei giocatori del Milan che nel corso della stagione hanno mantenuto un rendimento costante, cioè alto. Centrocampo classico: la cerniera di protezione viene formata da Kessie e Bennacer, mentre Castillejo e Bonaventura allargano la posizione sulla trequarti lasciando il centro disponibile per Calhanoglu che, nella posizione occupata ai tempi del Bayer Leverkusen, sta decisamente cambiando passo. Come prima punta ovviamente lo scatenato Rebic: Ibrahimovic è tornato a disposizione, ma con il croato in una forma simile anche lo svedese, per il momento, si deve accomodare in panchina.

IL TABELLINO

SPAL (4-4-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Fares; Castro, Missiroli, B. Dabo, Strefezza; Valoti; Petagna

A disposizione: D. Thiam, Sala, Reca, Tomovic, Tunjov, Valdifiori, Murgia, D’Alessandro, Floccari, Cerri

Allenatore: Luigi Di Biagio

Squalificati: Felipe

Indisponibili: E. Berisha, Zukanovic, F. Di Francesco

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic

A disposizione: Begovic, An. Donnarumma, A. Conti, Gabbia, Saelemaekers, Krunic, Lucas Biglia, Paquetà, Laxalt, D. Maldini, Rafael Leao, Ibrahimovic

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Musacchio



