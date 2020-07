Probabili formazioni Spal Milan/ Quote, per Stefano Pioli solo certezze (Serie A)

Presentiamo le probabili formazioni di Spal Milan, partita che si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 1 luglio nel quadro della 29^ giornata di Serie A 2019-2020: sfida che ha valore, di fatto, solo per i rossoneri che grazie alla vittoria contro la Roma, la seconda consecutiva dopo il poker di Lecce, sono tornati prepotentemente in corsa per un posto in Europa League e vogliono ora provare a fare il vuoto, sfruttando un’altra partita contro una squadra in zona retrocessione. La Spal però, a differenza dei salentini, ha già un piede in Serie B: due sconfitte dalla ripresa post-lockdown, l’ultima è stata quella sul campo del Napoli che ha lasciato la squadra di Gigi Di Biagio a 8 punti dalla salvezza. Vediamo allora in che modo i due allenatori potranno sistemare le loro squadre sul terreno di gioco del Paolo Mazza, facendo una valutazione più dettagliata di quelle che sono le probabili formazioni di Spal Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Per una previsione su Spal Milan ci vengono in aiuto le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i rossoneri sono chiaramente favoriti avendo un valore di 1,60 volte la puntata sul segno 2 per la loro vittoria, contro il valore di 5,50 che accompagna invece il segno 1 da giocare per il successo interno degli estensi. Il pareggio, eventualità che viene regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN

LE SCELTE DI DI BIAGIO

Continuano i problemi per Di Biagio, che anche nelle probabili formazioni di Spal Milan non può contare su Etrit Berisha, Zukanovic e Federico Di Francesco: l’ex CT della nostra Under 21 dovrebbe confermare il 4-4-2 facendo però una leggera variazione, perché potrebbe infoltire il centrocampo inserendo Valoti come trequartista a supporto di Petagna (coppia di ex del settore giovanile rossonero), una mossa tutto sommato difensiva perché in fase di non possesso gli estensi si sistemerebbero con il centrocampo a cinque. In mediana le scelte dell’allenatore dovrebbero vertere sulla regia di Missiroli, favorito su Murgia e Valdifiori, e l’intensità di Bryan Dabo che si occuperà in prima persona di Bennacer; Lucas Castro e Strefezza in vantaggio per occupare le corsie laterali. In difesa invece Thiago Cionek e Fares saranno i due terzini, coppia centrale formata da Vicari e Bonifazi mentre in porta ci sarà ancora una volta Letica.

SOLO CERTEZZE PER PIOLI

Le probabili formazioni di Spal Milan, dal lato rossonero, non rappresentano una novità: Stefano Pioli potrebbe cambiare soltanto un giocatore rispetto a domenica. Si tratta di Andrea Conti, che potrebbe andare in panchina a favore di Calabria; per il resto tutto confermato, giustamente perché con la squadra che gira a mille il turnover diventa secondario, anche giocando ogni tre giorni. Ecco allora che davanti a Gigio Donnarumma ci saranno Kjaer e Alessio Romagnoli, mentre sulla fascia sinistra spingerà sempre Theo Hernandez; a centrocampo invece la solita cerniera con Kessie e Bennacer. Il modulo di partenza sarebbe un 4-4-1-1, ma poi nei fatti si tratta di un 4-2-3-1: Castillejo e Bonaventura (anche lui ritrovato) alzano infatti la loro posizione andando a supportare il trequartista Calhanoglu, che si posizionerà alle spalle di Rebic. Timide speranze per due: Rafael Leao e Ibrahimovic, entrambi eventualmente al posto di Bonaventura spostando Rebic largo a sinistra.

IL TABELLINO

SPAL (4-4-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Fares; Castro, Missiroli, B. Dabo, Strefezza; Valoti; Petagna

A disposizione: D. Thiam, Sala, Tomovic, Reca, D’Alessandro, Tunjov, Valdifiori, Murgia, Floccari, Cerri

Allenatore: Luigi Di Biagio

Squalificati: Felipe

Indisponibili: E. Berisha, Zukanovic, F. Di Francesco

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic

A disposizione: Begovic, An. Donnarumma, A. Conti, Gabbia, Laxalt, Saelemaekers, Krunic, Lucas Biglia, Paquetà, D. Maldini, Rafael Leao, Ibrahimovic

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Duarte, Musacchio



