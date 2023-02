Probabili formazioni Spezia Napoli/ Quote: Shomurodov subito in campo (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI: CHI GIOCA AL PICCO?

Le probabili formazioni di Spezia Napoli ci conducono verso il lunch match nella 21^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023: si gioca infatti alle ore 12:30 di domenica 5 febbraio, una partita importante soprattutto per la squadra di casa perché lo Spezia, sconfitto 2-0 a Bologna, vede seriamente avvicinarsi la zona retrocessione a causa della crescita del Verona, dunque Luca Gotti non può assolutamente dormire sonni tranquilli e dovrà provare a fare punti anche contro la squadra che sta letteralmente dominando il campionato, avviata in volo verso lo scudetto.

Probabili formazioni Spezia Napoli/ Diretta tv: sarà Lozano l'ala destra titolare?

Il Napoli ormai non sorprende più: ha battuto anche la Roma con un guizzo nel finale, viaggia ad una media che potrebbe consentirgli di superare i 100 punti e soprattutto è entrato nella quarta di ritorno con 13 lunghezze di vantaggio sull’Inter, un margine che si può tranquillamente gestire e magari anche ampliare in attesa di giocarsi davvero le carte in Champions League. Vedremo cosa succederà sul terreno di gioco, ma intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Spezia Napoli.

Diretta/ Spezia Napoli streaming video e tv. Spalletti, fuga storica (Serie A)

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico circa le probabili formazioni di Spezia Napoli, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per la 21^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 7,75 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 5,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 1,38 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

CALCIOMERCATO SPEZIA NEWS/ Grande attesa per l'arrivo di Shomurodov, ecco Wisniewski

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI

LE SCELTE DI GOTTI

Rosa ridotta per Gotti in vista di Spezia Napoli: con Nzola fuori dai giochi per infortunio il tecnico deve anche fare i conti con la squalifica di Gyasi, dunque ci aspettiamo l’esordio dal primo minuto di Shomurodov arrivato dalla Roma, con Verde a fargli compagnia nel tandem offensivo. Da valutare la condizione di Holm, che sarebbe titolare a destra ma potrebbe lasciare spazio a Ferrer; sull’altro versante agirà Reca, mentre in mezzo dovrebbe essere confermato l’assetto con Bourabia in qualità di playmaker basso e due mezzali che lo supporteranno, ancora una volta si dovrebbe trattare di Ampadu e Agudelo. In difesa invece spiccano i nomi dell’ex Nikolaou e di Caldara, che quando vestiva la maglia dell’Atalanta aveva segnato una incredibile doppietta al San Paolo; a completare il reparto arretrato dello Spezia dovrebbe essere Amian, in porta per la formazione ligure giocherà ovviamente il polacco Dragowski.

GLI 11 DI SPALLETTI

Luciano Spalletti viaggia con le sue certezze intatte anche per Spezia Napoli: la notizia se vogliamo è che l’allenatore toscano da qualche tempo si è realmente affidato al 4-3-3, il che significa che la posizione di Zielinski è quella di mezzala tattica partendo sulla stessa linea del regista Lobotka e di Zambo Anguissa, anche se poi il polacco è portato a svariare anche alle spalle dell’attacco. Qui, sono importanti come sempre gli esterni: a sinistra nessun dubbio riguardo Kvaratskhelia, sull’altro versante invece sembra che in questo momento le gerarchie di Spalletti premino Lozano che dunque dovrebbe essere titolare a scapito di Politano, poi come prima punta ovviamente ci sarà il capocannoniere di Serie A Osimhen. Anche in difesa non si cambia: Mario Rui resta favorito su Mathias Olivera come terzino sinistro, sull’altro versante spazio ovvio a Di Lorenzo (a meno che ci sia turnover a favore di Bereszynski) e poi ecco Rrahmani e Kim Min-Jae a formare la coppia centrale a protezione di Meret, che gioca oggi una partita da ex.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI: IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Ampadu, Bourabia, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. Allenatore: Luca Gotti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti











© RIPRODUZIONE RISERVATA