Probabili formazioni Sporting Braga Fiorentina/ Diretta tv: ecco Cabral

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING BRAGA FIORENTINA: CHI GIOCA DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Sporting Braga Fiorentina, partita che domani sera sarà valida per l’andata dei playoff di Conference League, ostacolo supplementare che tocca alla Fiorentina di Vincenzo Italiano dopo il secondo posto nella fase a gironi dello scorso autunno. Adesso l’ostacolo sono i portoghesi dello Sporting Braga, che invece arrivano da un terzo posto nella fase a gironi di Europa League e potrebbe essere una rivale scomoda per una Fiorentina che continua a fare fatica.

Sicuramente è apprezzabile il fatto che la Fiorentina sia ancora in corsa su tre fronti, Coppa Italia compresa, ma in campionato il quadro è davvero molto deludente e domenica è arrivata anche la delusione della sconfitta contro la storica avversaria Juventus, sia pure al termine di una buona prestazione. L’Europa potrebbe fornire un’occasione di riscatto, ma non sarà facile: tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Sporting Braga Fiorentina.

SPORTING BRAGA FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Sporting Braga Fiorentina sarà visibile domani sera in diretta tv per gli abbonati sui canali di Sky Sport, mentre l’incontro d’andata dei playoff di Conference League in diretta streaming video sarà disponibile anche per gli abbonati della piattaforma Dazn oltre che tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING BRAGA FIORENTINA

LE SCELTE DI ARTUR JORGE

L’allenatore di casa Artur Jorge potrebbe scegliere per le probabili formazioni di Sporting Braga Fiorentina un modulo 4-4-2, nel quale proviamo ad indicare questi undici giocatori come possibili titolari: Matheus in porta; davanti a lui ecco la linea difensiva a quattro uomini formata da Gomez, Oliveira, Tormeina e Sequeira; altra linea a quattro pure a centrocampo, in questo caso con Medeiros, Al Musrati, Racic e Horta, che è l’elemento di spicco e capitano dello Sporting Braga; infine, il tandem d’attacco lusitano potrebbe vedere in campo dal primo minuto Banza e Ruiz.

LE MOSSE DI ITALIANO

Sul fronte viola, le probabili formazioni di Sporting Braga Fiorentina ci potrebbero riservare per mister Vincenzo Italiano un modulo 4-2-3-1, anche se naturalmente bisogna capire se e quanto turnover ci possa essere: in porta indichiamo Terracciano; i quattro difensori potrebbero essere Dodò, Milenkovic, Igor che era squalificato in campionato e Biraghi; ecco poi Amrabat e Mandragora (anche lui squalificato contro la Juventus nella scorsa giornata di Serie A) nel cuore della mediana gigliata; infine, il reparto offensivo della Fiorentina in Portogallo potrebbe essere caratterizzato da Ikone, Barak e Brekalo da destra a sinistra sulla trequarti, alle spalle del centravanti di riferimento, che potrebbe essere Cabral.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING BRAGA FIORENTINA: IL TABELLINO

SPORTING BRAGA (4-4-2): Matheus; Gomez, Oliveira, Tormeina, Sequeira; Medeiros, Al Musrati, Racic, Horta; Banza, Ruiz. All. Artur Jorge.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikone, Barak, Brekalo; Cabral. All. Italiano.











