Probabili formazioni Svezia Italia U21/ Quote, Nicolato punta su Cutrone

L’Italia Under 21 affronta i pari età della Svezia guidati da Roland Nilsson, quest’oggi alle ore 18.30. La compagine allenata dal commissario tecnico Paolo Nicolato sarà impegnata sul campo dello stadion Fredriksskans di Kalmar, gara che sarà valevole come match di qualificazione in vista dei campionati europei di calcio di categoria. Un match che vede gli azzurri grandi favoriti, come evidenziato dalla classifica del Gruppo I. L’Italia Under-21 ha infatti ottenuto fino ad oggi 13 punti in cinque partite, in seconda posizione assoluta, a solo due lunghezze di distanza dall’Irlanda, che però ha nelle gambe due match in più. La squadra di Nicolato viene inoltre da tre vittorie consecutive, seppur concretizzatesi un anno fa circa: fra ottobre e novembre, infatti, l’Under-21 ebbe la meglio sull’Armenia due volte (1 a 0 in trasferta e 6 a 0 in casa), nonché sull’Islanda (3 a 0 lo score conclusivo dell’incontro). L’ultima gara disputata dagli azzurrini è stata l’amichevole contro la Slovenia della scorsa settimana, vittoria per due a uno. Sta decisamente peggio la Svezia U21, che fino ad oggi ha conquistato 6 punti in quattro gare. Un ruolino di marcia che ha visto subito una sconfitta all’esordio, il 3 a 1 casalingo contro l’Irlanda, quindi il bel successo contro l’Islanda per 5 a 0, e la vittoria con Lussemburgo in trasferta per 0 a 3. Nella gara dello scorso 19 novembre, però, altra capitolazione, il tonfo contro l’Irlanda per 4 a 1. Andiamo a vedere ora quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Svezia Italia U21.

QUOTE E PRONOSTICO

Come già spiegato nel focus precedente, l’Italia Under 21 resta la grande favorita dell’incontro odierno, anche se la Svezia non è comunque formazione da sottovalutare, tenendo conto che i nordici giocheranno fra le mura di casa, e del fatto che la classifica non sorride agli stessi gialloblu, che cercheranno di conseguenza il successo. Resta il fatto che la quota per il segno 2, il successo appunto della compagine di Politano, è molto interessante, pari a 1.75 (come segnalato da SkyBet), il che significa che puntando 10 euro se ne possono ottenere 17.5, duplicando quasi la posta. In alternativa si potrebbe rischiare l’1 che invece paga per 4.40.

LE PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA ITALIA

LE MOSSE DI NILSSON

Entriamo quindi nel cuore delle probabili formazioni, scoprendo assieme quello che dovrebbe essere l’undici scelto dal commissario tecnico Roland Nilsson per il match di oggi. Il modulo dovrebbe essere il solito, il 4-4-2, con Dalhberg a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro che sarà così composta: Ahmedhodzic e Hadzikadunic coppia di difensori centrali, con Beijmo nel ruolo di terzino di destra e Bjorkengren a sinistra. A centrocampo, invece, troveremo Erlingmark e Cajuste sulla linea mediana, con Larsson interno di destra e Ingelsson invece schierato sulla corsia mancina. Infine i due attaccanti che dovrebbero essere Gyokeres e Irandust, favoriti su Nygren e Asoro.

LE SCELTE DI NICOLATO

Per quanto riguarda invece la formazione dell’Italia, Nicolato dovrebbe optare per diversi cambi rispetto alla squadra scesa in campo nel match contro la Slovenia. Spazio quindi ad un 4-3-3 con Carnesecchi a curare la porta, difesa a quattro con Bettella e Pellegrini nei ruoli di terzini, con Gabbia e Varnier in mezzo. A centrocampo, Zanellato in cabina di regia, con Frattesi e Colpani i due interni. Infine il tridente d’attacco che sarà composto dalla prima punta avanzata Cutrone, con Sottil e Scamacca sulle ali.

IL TABELLINO

SVEZIA (4-4-2): Dalhberg; Beijmo, Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Bjorkengren; Larsson, Erlingmark, Cajuste, Ingelsson; Gyokeres, Irandust. Allenatore: Roland Nilsson.

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bettella, Gabbia, Varnier, Pellegrini; Frattesi, Zanellato, Colpani; Sottil, Cutrone, Scamacca. Allenatore: Paolo Nicolato.



