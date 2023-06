Probabili formazioni Svizzera Francia U21/ Diretta tv: chi giocherà a Cluj? (27 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA FRANCIA U21: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Svizzera Francia U21 ci accompagnano verso la partita che domani a Cluj (Romania) sarà valida per l’ultima giornata del girone D degli Europei Under 21 2023, che è anche quello dell’Italia. La partita quindi ci riguarda da vicino: con la vittoria di domenica contro gli elvetici abbiamo raggiunto proprio la Svizzera al secondo posto in classifica e quindi ragionevolmente con loro lotteremo per questo decisivo piazzamento, salvo clamorose combinazioni di risultati in questo mercoledì di fine giugno.

Risultati Europei U21, classifiche/ Diretta gol live score: Francia in cima al gruppo D! (25 giugno)

In ballo c’è la qualificazione per i quarti di finale del torneo, che vale anche per qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024. La Francia ha già in tasca il pass olimpico come Paese organizzatore ed è anche vicinissima ai quarti dopo le due precedenti vittorie, anche se ricordiamo bene come contro l’Italia siano stati decisivi episodi arbitrali a dir poco controversi per facilitare i giovani Bleus. Tutto questo premesso, andiamo allora adesso a presentare tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Svizzera Francia U21.

Diretta/ Svizzera Italia (risultato finale 2-3): Males si divora il 3-3! (25 giugno 2023)

DIRETTA SVIZZERA FRANCIA U21 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Svizzera Francia U21 non dovrebbe essere prevista e che di conseguenza, salvo variazioni di palinsesto, non avremo nemmeno una diretta streaming video, quindi il principale punto di riferimento sarà il sito ufficiale della Uefa, nella sezione riservata agli Under 21.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA FRANCIA U21

LE MOSSE DI RAHMEN

Nelle probabili formazioni di Svizzera Francia U21, per gli elvetici allenati da Patrick Rahmen resta qualche dubbio, relativo naturalmente alle indicazioni contraddittorie emerse nella partita contro l’Italia, una disfatta quasi tramutata in rimonta epica. Con tutte le incertezze del caso, proviamo comunque a indicare il 4-4-1-1 come modulo di riferimento, con questi possibili titolari: Saipi in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Blum, Stergiou, Burch e Omeragic da destra a sinistra; altra linea a quattro a centrocampo con Ndoye, Jashari, Sohm e Imeri; infine, il reparto offensivo della Svizzera Under 21 potrebbe prevedere Males come trequartista alle spalle del centravanti Amdouni.

Probabili formazioni Italia Svizzera U21/ Quote: giorni di pressione per Sandro Tonali (25 giugno 2023)

LE SCELTE DI RIPOLL

Sul fronte transalpino, nelle probabili formazioni di Svizzera Francia U21 potrebbe esserci del turnover, ma con cautela perché la posizione della Francia Under 21 non è comunque ancora del tutto definita. Allora, almeno sulla carta minimizziamo i possibili cambiamenti e nel modulo 4-4-1-1 (speculare a quello elvetico) proviamo ad indicare i seguenti undici giocatori titolari: Chevalier in porta; davanti a lui da destra a sinistra i quattro difensori Diakité, Simakan, Lukeba e Larouci; altra linea a quattro a centrocampo, dove potrebbero essere titolari Adli, Chotard, Caqueret e Olise; infine, indichiamo come trequartista Le Fee e come centravanti Kalimuendo per comporre il reparto offensivo della Francia Under 21.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA FRANCIA U21: IL TABELLINO

SVIZZERA (4-4-1-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Ndoye, Jashari, Sohm, Imeri; Males; Amdouni. All. Rahmen.

FRANCIA (4-4-1-1): Chevalier; Diakité, Simakan, Lukeba, Larouci; Adli, Chotard, Caqueret, Olise; Le Fee; Kalimuendo. All. Ripoll.











© RIPRODUZIONE RISERVATA