Probabili formazioni Svizzera Spagna/ Quote, Morata sempre il punto fermo (Euro 2020)

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA SPAGNA: CHI GIOCA A SAN PIETROBURGO?

Le probabili formazioni di Svizzera Spagna ci introducono al primo quarto di finale agli Europei 2020, che si gioca allo Stadio San Pietroburgo: appuntamento alle ore 18:00 di venerdì 2 luglio per una partita sorprendente per come si è formata, che incrocia l’impegno dell’Italia e dunque sarà da osservare con particolare attenzione. Clamorosa la vittoria che la Svizzera ha centrato ai rigori sulla Francia, eliminando i campioni del mondo in carica con una doppia rimonta nel finale dei regolamentari; Vladimir Petkovic ha però perso il suo capitano per questa sfida alla Roja e dovrà fare di necessità virtù.

Nella Spagna invece le scelte di Luis Enrique potrebbero ricalcare grossomodo quanto si è visto nell’ottavo pirotecnico contro la Croazia, anche se almeno un cambio potrebbe esserci; vedremo perché la rosa degli iberici è ampia e offre tante soluzioni, che il Commissario Tecnico potrebbe esplorare. In attesa del calcio d’inizio possiamo allora provare noi a fare le nostre valutazioni, individuando i dubbi e le certezze da parte dei due allenatori in avvicinamento alla partita, e studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Svizzera Spagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico sancito dall’agenzia Snai per Svizzera Spagna individua ovviamente nella Roja la nazionale favorita per il quarto degli Europei 2020: il segno 2 che identifica la sua vittoria ha un valore corrispondente a 1,70 volte quanto messo sul piatto, contro il 5,50 che accompagna il segno 1 per il successo dei rossocrociati. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 3,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA SPAGNA

LE SCELTE DI PETKOVIC

Leggendo dunque le probabili formazioni di Svizzera Spagna, scopriamo che Granit Xhaka è squalificato e che questa è un’assenza pesantissima per Vladimir Petkovic: non c’è un sostituto con le caratteristiche del centrocampista dell’Arsenal, per non snaturare il sistema di gioco la soluzione più probabile è quella di Fassnacht con Freuler confermato al suo fianco, così da giocare sempre con il 3-4-1-2 che ha battuto la Francia. Avremo dunque Akanji, Elvedi e Ricardo Rodriguez a protezione di Sommer, con Schar che eventualmente entra in gioco per la mediana; poi una linea di centrocampo che sarà completata dai due esterni Widmer e Zuber, grazie ai quali Petkovic ha trovato la quadratura del cerchio. Anche il reparto offensivo non dovrebbe essere modificato: avremo Seferovic, eroe dell’ottavo di finale, a fare coppia con Embolo la cui posizione varierà dall’attacco alla trequarti, in questo modo ci sarà maggiore supporto per Shaqiri che sarà comunque il giocatore adibito ad agire tra le linee.

I DUBBI DI LUIS ENRIQUE

Luis Enrique approccia le probabili formazioni di Svizzera Spagna pensando ad almeno un cambio: Jordi Alba dovrebbe tornare titolare al posto di Gayà occupando la corsia sinistra di difesa, gli altri punti di domanda aperti riguardano Pau Torres, che parte ancora alle spalle di Eric Garcia (ma con la diffida cancellata può rientrare nella formazione di partenza) e un attacco nel quale i favoriti restano comunque Ferran Torres e Sarabia, con Morata che ovviamente sarà ancora il punto di riferimento in posizione centrale. Per il resto la squadra che affronterà la Svizzera sembra fatta: Unai Simon sarà il portiere, Azpilicueta il terzino destro con Laporte al centro della difesa, in mediana conferma ovviamente per Sergio Busquets e verosimilmente sia Koke che Pedri, quest’ultimo titolare in ogni partita che la Spagna ha giocato agli Europei 2020. Le alternative per Luis Enrique sono comunque tante e lo abbiamo visto nel corso del torneo, vedremo allora cosa l’allenatore deciderà di fare…

IL TABELLINO

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Ri. Rodriguez; Widmer, Fassnacht, Freuler, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Allenatore: Vladimir Petkovic

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Sergio Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Allenatore: Luis Enrique



