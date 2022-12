Probabili formazioni Torino Almeria/ Diretta tv, Bayeye è un’opzione! (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ALMERIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Torino Almeria parliamo della seconda amichevole che la squadra granata gioca a San Pedro del Pinatar, in terra spagnola: venerdì 16 dicembre il Torino torna in campo per affrontare un’altra squadra della Liga – dopo aver battuto l’Espanyol – l’Almeria è una formazione che ormai da tempo rappresenta una bella realtà nel campionato di Primera Division anche se in questo momento sta faticando abbastanza ed è ancora coinvolta nella lotta per non retrocedere, pur avendo tutte le armi per restare anche quest’anno nel massimo campionato.

Il Torino ha chiuso il suo 2022 pareggiando contro la Roma, due punti persi perché il pareggio giallorosso è arrivato nel finale; Ivan Juric sta confermando quanto fatto nella passata stagione e forse i granata potrebbero realmente iscriversi alla corsa per l’Europa, ma avranno bisogno di molta più costanza per farlo. Resta comunque che il bilancio è positivo; adesso aspettando che arrivi venerdì possiamo già fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori per l’amichevole, leggendo insieme le probabili formazioni di Torino Almeria.

DIRETTA TORINO ALMERIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è ancora un’informazione ufficiale, ma la diretta tv di Torino Almeria non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione; se così fosse, non avreste a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per seguire questa partita amichevole. Per avere informazioni utili sul match potrete consultare liberamente gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: in particolare ovviamente quelli del Torino, consigliamo le pagine di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ALMERIA

LE SCELTE DI JURIC

Titolari o riserve per Juric in Torino Almeria? Da valutare: il modulo comunque dovrebbe essere un 3-4-2-1 classico, in porta giocherà Etrit Berisha (ma potrebbe avere spazio anche Gemello) con una difesa nella quale Djidji, Buongiorno e Zima sembrano favoriti per agire in linea. Sulle fasce laterali le possibilità riguardano Singo e Bayeye, con il primo che potrebbe essere dirottato sulla corsia mancina; da vedere ovviamente perché ci sarà tanta alternanza tra primo e secondo tempo, e dunque lo stesso si può dire del centrocampo dove Samuele Ricci dovrebbe essere titolare in cabina di regia e giocare eventualmente insieme a un giovane, che potrebbe essere Ilkhan o Adopo così da avere un test per la seconda parte di stagione. Sulla trequarti Radonjic e Demba Seck si contendono la maglia per affiancare Aleksey Miranchuk, che dovrebbe giocare; come prima punta è prevista la staffetta tra Sanabria e Pellegri, resta da stabilire chi dei due inizierà la partita.

GLI 11 DI RUBI

Il 4-3-3 di Rubi per Torino Almeria potrebbe ricalcare quello visto nell’ultima partita della Liga, con vittoria sul Getafe. Andiamo allora con la vecchia conoscenza Rodrigo Ely (che sarà squalificato alla ripresa) che giocherà con Babic a protezione del portiere Fernando Martinez, poi sulle fasce ecco Pozo e Akieme che saranno i due terzini. In mezzo al campo la trama della manovra dovrebbe essere affidata a De La Hoz; a fare da mezzali avremo Melero e Robertone, ma qui occhio anche alle candidature di Samù Costa e Puimgal. Anche per l’Almeria trattandosi di un’amichevole potrebbero esserci scelte che esulano dalla formazione titolare; nel tridente offensivo per esempio Ramazani e Portillo sono certamente in competizione per agire sugli esterni, dove Leo Baptistao a destra e Embarbà a sinistra sono le prime soluzioni di Rubi. Come prima punta invece il favorito è Bilal Touré, l’alternativa è Dyego Sousa.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ALMERIA: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): E. Berisha; Djidji, Buongiorno, Zima; Bayeye, S. Ricci, Adopo, Singo; Al. Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

ALMERIA (4-3-3): F. Martinez; Pozo, Ely, Babic, Akieme; Melero, De La Hoz, Robertone; Leo Baptistao, B. Touré, Embarbà. Allenatore: Rubi











