Probabili formazioni Torino Cremonese/ Juric e Alvini cosa faranno? (amichevole)

Con le probabili formazioni di Torino Cremonese entriamo nel clima partita per questa amichevole che si gioca oggi allo stadio Olimpico del capoluogo piemontese e che avrà un fascino particolare dal momento che si affrontano due squadre entrambe di Serie A. Potremmo allora ricordare che in campionato questo match è già stato disputato per quanto riguarda il girone d’andata, ma eravamo ancora ad agosto e per di più si giocò a campi invertiti: il Torino allo Zini aveva vinto per 2-1, mesi dopo la Cremonese è ancora alla ricerca della sua prima vittoria ma è comunque squadra solida, che grazie a tanti pareggi non è ultima e può ancora sperare nella salvezza.

Il Torino invece, confermando la crescita avvenuta già lo scorso anno con l’arrivo di Ivan Juric, si sta confermando buona squadra di mezza classifica, anche se forse pensare di inseguire la qualificazione per le Coppe europee è ancora prematuro e dovrebbe servire una ulteriore crescita per provare a pensarci: nel segno della X, prima della sosta ha pareggiato in maniera beffarda contro la Roma, mentre pochi giorni fa ha pareggiato l’amichevole contro l’Almeria e ora vediamo cosa succederà in questa bella amichevole pre-natalizia, che introduciamo leggendo insieme le probabili formazioni di Torino Cremonese.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CREMONESE

LE SCELTE DI JURIC

Naturalmente Ivan Juric nelle probabili formazioni di Torino Cremonese sceglie il modulo 3-4-2-1, ma restano da valutare gli uomini: in difesa, davanti a Berisha che ancora una volta dovrebbe prendere il posto di Milinkovic-Savic, potremmo vedere una linea comandata da Schuurs con la collaborazione di Djidji e Buongiorno, sugli esterni invece le alternative non mancano e allora possiamo eventualmente puntare su Singo e Vojvoda, sostanzialmente i due titolari anche se Ola Aina e Lazaro scalpitano per avere una maglia. In mezzo al campo dovrebbe esserci la regia di Ricci, a meno che Lukic sia già pronto a giocare; al fianco dell’ex Empoli potrebbe agire un giovane e, in questo caso, facciamo il nome del turco Ilkhan. Da valutare il reparto avanzato: Vlasic ovviamente deve ancora rientrare dopo il podio centrato ai Mondiali, e dunque Miranchuk e Radonjic possono iniziare questa amichevole con Karamoh che rappresenta una valida alternativa. Davanti, sarà staffetta tra Sanabria e Pellegri con il paraguayano che potrebbe essere il titolare.

LE MOSSE DI ALVINI

Quanto a Massimiliano Alvini, almeno inizialmente nelle probabili formazioni di Torino Cremonese il modulo dovrebbe rimanere il 3-5-2. In difesa potrebbe essere rilanciato Vasquez, che si trova meglio a tre e potrebbe giocare insieme a Lochoshvili e Bianchetti; in porta andrà Carnesecchi, sulle corsie laterali potrebbero correre Ghiglione a destra e Valeri a sinistra, anche se sulla corsia mancina Baez potrebbe rappresentare una scelta più offensiva. Abbiamo poi la zona mediana: qui Meité, peraltro ex dell’amichevole, può essere confermato con Pickel in cabina di regia e Ascacibar sull’altra mezzala, poi naturalmente attenzione a Castagnetti ed Escalante come opzioni così come, trattandosi di un test a campionato fermo, la possibilità che giochi Milanese. Davanti, Dessers e Okereke possono essere riproposti come coppia offensiva, Ciofani però è in crescita e nelle ultime uscite di Serie A Alvini ha provato Buonaiuto come seconda punta tattica, perciò potrebbe ripetere l’esperimento.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CREMONESE: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Schuurs, Djidji, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilkhan, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Lochoshvili, Vasquez; Ghiglione, Meité, Pickel, Ascacibar, Valeri; Okereke, Dessers. All. Alvini.











