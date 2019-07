Probabili formazioni Tottenham Bayern Monaco/ Quote, mosse per la finale di Audi cup

Si accende oggi mercoledì 31 luglio la finale dell’Audi Cup 2019 che vedrà in campo alle ore 20,30 all’Allianz Arena di Monaco Tottenham e Bayern monaco e siamo giustamente curiosi di capire quali saranno le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di questo match amichevole. Considerato che si tratta di un test match estivo (pur di lusso) è che entrambe le squadre hanno giocato solo ieri è difficile immaginare le scelte di Pochettino come di Kovac per le probabili formazioni di Tottenham Bayern monaco: entrambi gli spogliatoi non sono certo al top della forma e in questo momento così delicato di preparazione, è fondamentale evitare infortuni e rischi inutili. Di fatto però la tentazione di sperimentare di nuovo l’11 che ha fatto così bene in semifinale è tanta, con la rassicurante possibilità di effettuare numerosissimi cambi. Sarà quindi necessario un gioco di equilibrio davvero delicato in vista della finale dell’Audi Cup di questa sera. Andiamo quindi a conoscere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Tottenham Bayern Monaco.

QUOTE E PRONOSTICO

Tenuto conto del fattore campo oltre che del risultato ottenuto solo pochi giorni fa, il favore del pronostico non può che andare ai tedeschi, che in semifinale dell’Audi cup hanno battuto 6-1 il Fenerbahce. Considerando quindi le quote date dalla snai ecco che nell’1×2 il successo del Bayern è stato dato a 1,70, contro il più elevato 4,00 degli Spurs mentre il pareggio è stato fissato a 3,80.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM BAYERN MONACO

LE MOSSE DI POCHETTINO

Per le probabili formazioni di Tottenham Bayern Monaco, Pochettino di certo darà fiato a qualche titolare della partita di ieri in Audi Cup contro il Real Madrid, ma conserverà il 4-2-3-1: di certo assisteremo di nuovo a parecchi campi, per poter dare a tutti chance di mettere minuti nelle gambe. Tra i pali questa sera dovremmo vedere dal primo minuto Loris, mentre in difesa sarà spazio per Foyth, Alderweireld, Vertonghen e Rose. Modulo a due in media a con Winks e Ndombele che dovrebbero di nuovo avere la meglio su Walker e Sissoko: in attacco ecco ancora Kane, con Alli e N’Koudou ai lati e Eriksen sulla trequarti.

LE SCELTE DI KOVAC

Anche Kovac potrebbe mescolare ancora le carte per le probabili formazioni del Bayern, dovendo tenere conto dei medesimi fattori dell’avversario: sarà il 4-3-3 però il modulo di riferimento. Dovremmo vedere ancora Neuer tra i pali ma in difesa si accendono diversi ballottaggi al centro con Pavard e Davies preferiti: toccherà a Alaba e Kimmich agire ai lati. Per la mediana sarà spazio dal primo minuto ancora per il trittico Sanches-Alcantara e Goretzka, anche se Martinez cerca spazio per la ripresa. In attacco infine Lewandowski potrebbe riposare: spazio quindi al giovane Arp, con Coman e Gnabry ai lati.

IL TABELLINO

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Foyth, Aledrweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Ndombele; Alli, Eriksen, N’Koudou; Kane. All. Pochettino

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer; Alaba, Pavard, Davies, Kimmich; Sanches, Alcantara, Goretzka; Coman, Arp, Gnabry. All. Kovac



