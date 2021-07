Probabili formazioni Triestina Roma/ Mourinho ha le idee chiare: c’è Fuzato in porta

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA ROMA: MOURINHO HA LE IDEE CHIARE

Si accenderà questa sera alle ore 19.30 la partita amichevole tra Triestina e Roma e sarebbe ben interessante ora andare a scoprire le mosse dei tecnici per le probabili formazioni del test match previsto al Nereo Rocco. Siamo infatti al terzo banco di prova per i giallorossi di Jose Mourinho, per cui non dovrebbe essere tropo difficile immaginare scelte e dubbi del tecnico portoghese: questo anche se, al solito, sarà prioritario per lo Special One quello di dar spazio al maggior numero di giocatori a disposizione. In un test match che pure non si annuncia poi affatto noioso contro la Triestina di Bucchi: gli alabardati sono reduci da una buona stagione in Serie C e certo potrebbero dare del filo da torcere ai romani, che pure saranno i netti favoriti oggi. Andiamo allora a controllare le mosse per le probabili formazioni di Triestina e Roma: quali saranno le prime scelte di Mourinho?

LE PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA ROMA

LE MOSSE DI MOURINHO

Come accennato prima, ormai giunti al terzo test estivo per i giallorossi, Mourinho dovrebbe avere ormai le idee abbastanza chiare anche per le probabili formazioni di Triestina Roma, incontro che pure ci farà compagnia solo stasera. Fissato allora il 4-2-3-1 di partenza, ecco che contro gli alabardati, il tecnico giallorosso potrebbe in primis schierare Fuzato tra i pali, mentre davanti al numero 1 potrebbe esserci spazio per Mancini e Smalling, con Karsdorp e Tripi confermati invece sull’esterno del reparto. A centrocampo lo Special One potrebbe testare nuovamente la coppia composta da Diawara e Villar, tenuto conto che Veretout non pare in formissima: Darboe però sarebbe valida alternativa, almeno in questi test amichevoli fondamentalmente non complicatissimi. Proseguendo nello schieramento romano potrebbe poi esserci posto dal primo minuto per uno tra Zalewski e Mkhitaryan sulla linea della trequarti, con Pellegrini jolly dalla panchina. Sull’esterno del reparto spazio per Carles Perez e El Shaarawy, con Borja Mayoral, super in allenamento solo ieri a Trigoria, in dubbio dal primo minuto per la prima punta con Edin Dzeko, visto con la fascia da capitano contro la Ternana.

IL TABELLINO

ROMA (4-1-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi; Diawara, Villar; Carles Perez, Zalewski, El Shaarawy; Mayoral. All. Mourinho

