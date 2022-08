Probabili formazioni Twente Fiorentina/ Diretta tv, conferma per Maleh in mezzo?

PROBABILI FORMAZIONI TWENTE FIORENTINA: CHI GIOCA A ENSCHEDE?

Con le probabili formazioni di Twente Fiorentina ci avviciniamo alla partita che si gioca alle ore 19:00 di giovedì 25 agosto, presso il De Grolsch Veste di Enschede: è il ritorno dei playoff di Conference League 2022-2023, e dunque i viola cercano l’accesso alla fase a gironi della competizione, che significherebbe tornare a disputare “sul serio” una competizione internazionale dopo qualche anno di buio. All’andata è finita 2-1 in favore della Fiorentina: una partita in generale condotta molto bene, ma il gol subito da Cerny nella ripresa tiene aperto il discorso qualificazione, e ora Vincenzo Italiano rischia.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Barak ad un passo, Denayer o Faes per la retroguardia

L’allenatore della Fiorentina ha fatto turnover in campionato, pareggiando senza reti a Empoli; è ancora imbattuto in questo avvio di stagione ma naturalmente sa bene di dover cambiare passo, giovedì sera ha a disposizione due risultati su tre per passare il turno e arrivare ai gironi ma vorrà dare un segnale importante di come condurre la partita, anche per evitare rischi. Vedremo allora cosa succederà; adesso, aspettando che sia il momento di giocare, diamo un rapido sguardo alle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Twente Fiorentina.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Incontro per Barak, Empoli su Zurkowski e Kouame

DIRETTA TWENTE FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Twente Fiorentina potrebbe essere trasmessa anche su Tv8: il match di andata era andato in onda in chiaro, dunque ci aspettiamo che possa essere lo stesso per questa partita anche se dovremo aspettare l’ufficialità dei palinsesti. In ogni caso, il ritorno dei playoff di Conference League potrà essere seguito anche sul satellite, ovviamente opzione riservata agli abbonati, con l’alternativa consueta della diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Empoli Fiorentina (risultato finale 0-0): gli azzurri resistono fino al 101'

PROBABILI FORMAZIONI TWENTE FIORENTINA

LE SCELTE DI JANS

È assolutamente probabile, leggendo e studiando le probabili formazioni di Twente Fiorentina, che Ron Jans confermi in toto gli undici che hanno iniziato la partita del Franchi: il modulo di partenza è di fatto un 4-2-3-1, che però nel corso del match può diventare un 4-3-3 o un 4-2-1-3. Dipende dalla posizione di Michel Vlap, battitore libero della squadra olandese: il classe ’97 può operare come trequartista centrale in una linea a tre, da incursore alle spalle di un tridente (portando, in questo caso, Rots e Misidjan al fianco di Van Wolfswinkel, che in ogni caso sarà la prima punta) o ancora da mezzala, qui con Sadilek che giocherebbe sull’altro interno e Zerrouki che avrebbe compiti di regia. Gli uomini però sono quelli; da valutare Cerny e Tzolis per le corsie offensive ma Jans sembra voler partire con gli stessi. In difesa dunque vedremo nuovamente la coppia centrale formata da Plezeguelo e Propper, mentre i due terzini dovrebbero essere Brenet e Smal. In porta invece ci sarà l’esperto tedesco Unnerstall, classe ’92.

GLI 11 DI ITALIANO

Cambia Vincenzo Italiano, lo vediamo nelle probabili formazioni di Twente Fiorentina: finora il tecnico viola ha adottato due diverse squadre, possiamo dire così, tra campionato e Conference League e per questo ritorno dei playoff dovrebbe tornare a utilizzare certi giocatori. In porta quindi Terracciano si prepara a prendere il posto di Gollini; davanti a lui ci sarà comunque Milenkovic, ma il suo sparring partner dovrebbe essere Nastasic con due terzini che sarebbero Venuti e Biraghi. A centrocampo, da valutare Bonaventura che comunque è già tornato al Castellani: l’ex di Atalanta e Milan a questo punto sembra destinato alla panchina, i due titolari sulle mezzali sarebbero dunque Duncan e Maleh con Sofyane Amrabat a fare da regista in mezzo alla linea. Nel tridente offensivo ci aspettiamo che Nico Gonzalez sia titolare, al pari di Riccardo Sottil che opererebbe sulla corsia di sinistra; come prima punta invece Arthur Cabral è favorito su Luka Jovic, avendo già giocato dal primo minuto la partita di andata una settimana fa.

PROBABILI FORMAZIONI TWENTE FIORENTINA: IL TABELLINO

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Plezeguelo, Propper, Smal; Sadilek, Zerrouki; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel. Allenatore: Ron Jans

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Duncan, S. Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, A. Cabral, R. Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano











© RIPRODUZIONE RISERVATA