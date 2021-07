Probabili formazioni Ucraina Inghilterra/ Quote: Malinovskyi in mediana

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA INGHILTERRA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Ucraina Inghilterra studiamo più nel dettaglio le mosse dei due allenatori Gareth Southgate e Andriy Shevchenko verso la partita di questa sera alle ore 21.00, che sarà giocata allo stadio Olimpico di Roma per i quarti di finale degli Europei 2020. Gli inglesi arrivano dalla prestigiosa vittoria contro la Germania agli ottavi di finale e non hanno ancora subito alcun gol nelle loro prime quattro uscite a Euro 2020, di conseguenza sono sbarcati a Roma nei panni dei favoriti ma anche con la pressione di una intera nazione che culla il sogno di una vittoria che spezzerebbe un digiuno di successi lungo oltre mezzo secolo e sarebbe la prima di sempre agli Europei.

L’Ucraina di Andriy Shevchenko culla invece il sogno dell’impresa: ripescata dopo i gironi, vincitrice ai tempi supplementari agli ottavi contro la Svezia, potrà fare il colpaccio? Adesso però andiamo a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Ucraina Inghilterra a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico di Ucraina Inghilterra in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti gli inglesi, formalmente in trasferta: il segno 2 è quotato a 1,45. Si sale poi a quota 4,25 in caso di pareggio sul segno X, infine un successo dell’Ucraina varrebbe ben 8,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA INGHILTERRA

LE MOSSE DI SHEVCHENKO

Le probabili formazioni di Ucraina Inghilterra vedono il c.t. Andriy Shevchenko alle prese con le assenze per infortunio di Besedin e Zubkov. Sheva sembra comunque intenzionato a schierare i suoi uomini con un modulo 3-5-2 nel quale l’atalantino Malinovskyi – giocatore dalle ben note caratteristiche offensive – troverebbe spazio sulla linea dei centrocampisti insieme a giocatori più portati invece all’interdizione. I titolari per stasera all’Olimpico dovrebbero dunque essere il portiere Buschchan; davanti a lui la linea difensiva a tre uomini composta da Zabarnyi, Kryvtsov e Matviyenko; nel folto centrocampo a cinque dovremmo vedere Karavaev a destra, poi appunto Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko ed infine a sinistra Zinchenko, altro punto di forza degli ucraini e che conosce benissimo il calcio inglese; infine la coppia d’attacco sarà formata naturalmente dai due consueti titolari Yarmolenko e Yaremchuk.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Sul fronte britannico, le probabili formazioni di Ucraina Inghilterra ci dicono che tornano a disposizione di Gareth Southgate sia Chilwell sia Mount, che però dovrebbero partire entrambi dalla panchina. La novità dunque è Grealish, che ha avuto un impatto decisivo nella partita contro la Germania e di conseguenza adesso punta a una maglia da titolare nel ritorno al 4-2-3-1 che dovrebbe caratterizzare l’Inghilterra oggi. Intoccabile naturalmente Sterling e titolare pure Kane che si è sbloccato contro i tedeschi, il reparto offensivo potrebbe essere completato appunto da Grealish più Saka come esterno destro. Procedendo a ritroso nella formazione dell’Inghilterra, ecco che in mediana potremmo trovare la coppia formata da Phillips e Rice, mentre la difesa a quattro davanti all’ancora imbattuto portiere Pickford dovrebbe essere formata da destra a sinistra da Walker, Stones, Maguire e Shaw.

IL TABELLINO

UCRAINA (3-5-2): Buschchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk. All. Shevchenko.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Grealish, Sterling; Kane. All. Southgate.



