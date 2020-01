Video/ Inter Fiorentina (2-1): highlights e gol. Conte vola in semifinale!

Nell’ultimo quarto di finale della Coppa Italia, l’Inter di Conte supera col risultato di 2-1 una tenace Fiorentina, tra le mura dello Stadio San Siro e vola in semifinale dove affronterà a breve il Napoli. Esaminando le azioni salienti con il video di Inter Fiorentina, ecco che fin dal via, e pur con un nuovo modulo (con Sanchez e poi Eriksen posti sulla trequarti), i nerazzurri scendono in campo con il giusto atteggiamento: non di meno sono i viola e la prima parte del match si gioca sull’equilibrio. Sempre allo 0-0 si va verso l’intervallo, m solo pochi istanti prima del duplice fischio, l’Inter torva il vantaggio con il gol di Candreva. Nella ripresa la Fiorentina torna in campo con maggiore aggressività: il pressing dà presto i suoi frutti e al 60’ Caceres segna la rete del 1-1, riaprendo la qualificazione per le semifinali di Coppa Italia. Il ritmo di gioco è sempre più intenso e non mancano le grandi occasioni da gol da parte di entrambi gli schieramenti. Appena dopo aver celebrato l’esordio di Eriksen (entrato al 66’) ecco che sono sempre i tifosi nerazzurri ad esultare: un minuto dopo Barella infatti segna il gol del 2-1. L’Inter è scatenata e prima del triplice fischio arriva anche il gol 3-1 a firma di Lukaku, poi annullato per fuori gioco. La partita si chiude qui: i viola sono fuori dalla Coppa.

IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 2-1 (1-0 PT)

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 87 Candreva (11 Moses 74′), 8 Vecino, 23 Barella, 15 Young; 7 Sanchez (24 Eriksen 66′); 10 Lautaro, 9 Lukaku (30 Esposito 88′). A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 31 Pirola, 32 Agoume, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi, 37 Skriniar. Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres; 21 Lirola (18 Ghezzal 85′), 24 Benassi, 78 Pulgar, 5 Badelj (63 Cutrone 56′), 29 Dalbert; 25 Chiesa (11 Sottil 80′), 38 Vlahovic. A disposizione: 69 Dragowski, 33 Brancolini, 6 Ranieri, 15 Olivera, 16 Eysseric, 19 Montiel, 23 Venuti, 27 Zurkowski, 93 Terzic. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Marcatori: 44′ Candreva (I), 60′ Caceres (F), 67′ Barella (I).

Ammoniti: Caceres (F), Dalbert (F), Sottil (F).

Note: ammonito Giuseppe Iachini (F) Recupero: 1′ – 3′.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Del Giovane, Prenna. Quarto Uomo: La Penna. VAR e Assistente VAR: Mazzoleni, Lo Cicero.

CLICCA QUI PER IL VIDEO INTER FIORENTINA, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA