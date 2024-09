PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER: INZAGHI PER IL RISCATTO

Le probabili formazioni Udinese Inter sono una tappa fondamentale verso la partita di oggi pomeriggio, sabato 28 settembre 2024, allo stadio Friuli per la sesta giornata di Serie A. Per i padroni di casa dell’Udinese può essere un test di maturità dopo un inizio di stagione eccellente (Coppa Italia compresa), anche se l’ultima giornata di campionato ha portato il primo brusco stop, sotto forma di sconfitta per 3-0 a Roma, in una classifica che tuttavia resta ottima per le ambizioni friulane.

Evidentemente non si può fare lo stesso discorso per l’Inter, che arriva da due pareggi e una sconfitta: certo non si può fare di tutta l’erba un fascio, perché la prestazione a Manchester in Champions League era stata eccellente, tuttavia il derby ha fatto scattare un campanello d’allarme, perché la sconfitta contro i cugini è stata obiettivamente meritata. Adesso quindi è fondamentale tornare subito alla vittoria, anche se la trasferta sarà impegnativa: questo è il quadro della situazione, che rende ancora più intrigante l’analisi delle probabili formazioni Udinese Inter…

ECCO COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE

I nostri lettori sanno che il pronostico si accompagna alle probabili formazioni e quindi per Udinese Inter eccovi pure le quote Snai. Gli ospiti nerazzurri sono ampiamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,50, mentre poi si sale a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio. Succosa la quotazione per il segno 1, la vittoria dell’Udinese varrebbe infatti 6,25 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

POCHI DUBBI PER RUNJAIC

Kosta Runjaic sembra avere le idee piuttosto chiare per le probabili formazioni Udinese Inter. Il modulo di riferimento è il 3-4-2-1 e nella difesa a tre davanti al portiere Okoye dovrebbero trovare spazio Lautaro Giannetti, Bijol e Kristensen; favoriti chiari anche nel quartetto di centrocampo, cominciando da Ehizibue a destra, poi Lovric e Karlstrom nel cuore della mediana, infine Kamara esterno sinistro; quanto all’attacco dell’Udinese, non ci possono essere dubbi su Thauvin mentre l’unico vero ballottaggio dovrebbe essere tra Brenner ed Ekkelenkamp per completare la coppia dei trequartisti alle spalle del centravanti Lucca.

QUALCHE RITOCCO PER INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, in primo piano nelle probabili formazioni Udinese Inter c’è l’infortunio di Barella, che porterà in campo dal primo minuto uno tra Frattesi e Zielinski, a meno di immaginare entrambi titolari, a quel punto a discapito di Mkhitaryan. A centrocampo l’unica certezza sembra quindi essere Calhanoglu in regia, considerando che sulle fasce abbiamo a destra il solito ballottaggio Darmian-Dumfries mentre a sinistra Carlos Augusto potrebbe provare ad insidiare Dimarco. In difesa attenzione a De Vrij nel caso in cui Simone Inzaghi facesse riposare Acerbi, per il resto dovrebbero esserci Pavard e Bastoni davanti a Sommer, mentre in attacco pochi dubbi sulla coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER: IL TABELLINO

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Giannetti, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaic.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.