Probabili formazioni Udinese Juventus/ Diretta tv, Bonucci è squalificato (Serie A)

Le probabili formazioni di Udinese Juventus ci accompagnano verso la partita che si gioca alle ore 19:30 di giovedì 23 luglio, valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. L’importante vittoria sulla Lazio, sofferta fino ad un certo punto, ha consentito alla capolista di allungare sulla concorrenza: entrata nel turno con 8 punti di vantaggio sull’Inter e 9 sull’Atalanta, adesso la squadra di Maurizio Sarri sa di avere a disposizione un match point importantissimo perché, dovesse vincere alla Dacia Arena, di fatto dovrebbe poi centrare un solo pareggio per prendersi il nono scudetto consecutivo. Luca Gotti non ha comunque intenzione di fare sconti: la sua Udinese arriva dalla bruciante sconfitta di Napoli, non è ancora propriamente salva (anche se messa bene) e deve provare a racimolare punti anche giovedì sera, per non soffrire negli ultimi turni. Aspettando allora di capire quello che succederà sul terreno di gioco, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Udinese Juventus.

La diretta tv di Udinese Juventus dovrebbe essere prevista sul canale Sky Sport Serie A, che tutti gli abbonati alla televisione satellitare potranno selezionare – in esclusiva – al numero 202 del loro decoder. In mancanza di un televisore resta ovviamente valida l’opzione Sky Go, ovvero l’applicazione grazie alla quale la partita di campionato potrà essere seguita anche in diretta streaming video, utilizzando senza costi aggiuntivi dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Dalle probabili formazioni di Udinese Juventus mancano due elementi importanti come Mandragora e Jajalo: centrocampo quasi obbligato per Gotti che farà giocare Walace in cabina di regia, con Fofana e De Paul che come sempre lo accompagneranno sulle mezzali. Sulle corsie laterali il solito balletto con quattro giocatori per due maglie, questa volta i favoriti dovrebbero essere Stryger Larsen e Sema; nel reparto offensivo torna Okaka che era squalificato per Napoli, dunque dovrebbe essere lui ad affiancare Lasagna anche se Nestorovski spera sempre di avere una maglia. Tante incertezze anche in difesa: gli unici sicuri del posto sembrano essere al momento il portiere Musso e l’olandese Nuytinck, per le altre due maglie le alternative non mancano e per il momento possiamo inserire Rodrigo Becao e Troost-Ekong, ma ovviamente bisogna fare attenzione anche a Samir e De Maio che non partono battuti,

Sarri perde Bonucci, squalificato per Udinese Juventus; da valutare anche la situazione di Higuain che ha saltato all’ultimo la partita contro la Lazio e continua ad avere fastidi alla schiena. Il tecnico però deve valutare altri aspetti: Chiellini ancora fuori dai giochi, Dybala leggermente acciaccato e la spalla di De Ligt da monitorare costantemente. Senza Bonucci però l’olandese dovrebbe essere in campo, con lui Rugani perché dovrebbe essere presto per rilanciare Demiral che tornerà più utile per la Champions League. Cuadrado e Alex Sandro sono favoriti su Danilo per operare sulle fasce laterali, in porta possibilità per Buffon mentre in mediana si prepara a tornare titolare Pjanic, che prenderà il posto di Ramsey con la conferma sia di Bentancur che di un Rabiot sempre in crescita come mezzali. Nel tridente c’è Cristiano Ronaldo, e dovrebbe tornare titolare Bernardeschi a destra; Dybala giocherà come prima punta, senza di lui e Higuain Sarri potrebbe chiedere a CR7 di fare il centravanti.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka

A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, Samir, Ter Avest, Ballarini, Zeegelaar, Nestorovski

Allenatore: Luca Gotti

Squalificati: –

Indisponibili: Prodl, Mandragora, Jajalo, Teodorczyk

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Demiral, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Olivieri

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Bonucci

Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Khedira



