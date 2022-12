Probabili formazioni Udinese Lecce/ Chi sarà titolare per Sottil e Baroni? Amichevole

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LECCE: CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Udinese Lecce, partita amichevole che oggi pomeriggio presso la Dacia Arena avrà il sapore di una prova generale di Serie A ed è quindi un test importante per entrambe le squadre, che hanno terminato la prima parte di stagione in modo diverso. L’Udinese si gode una classifica che globalmente resta eccellente, ma senza dubbio deve fare i conti con una brusca frenata nelle ultime settimane prima della pausa, nella quale i bianconeri friulani hanno al massimo pareggiato, come successe anche a inizio novembre proprio contro i pugliesi e sempre alla Dacia Arena.

Avevamo invece lasciato il Lecce in grande spolvero, capace di vincere le ultime due partite tra cui quella contro l’Atalanta e avvicinando così la salvezza, cambiando passo rispetto a un avvio poco brillante e ponendosi in una posizione di classifica che sorride ai giallorossi salentini pensando al cammino verso la salvezza. Tutto questo premesso, proviamo adesso a valutare le scelte che i due allenatori potrebbero operare, analizzando le ultime notizie circa le probabili formazioni di Udinese Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LECCE

LE MOSSE DI SOTTIL

Nel modulo 3-5-2 di Andrea Sottil per le probabili formazioni di Udinese Lecce potrebbe esserci spazio per qualche seconda linea: da valutare per esempio la coppia Beto-Deulofeu, almeno il portoghese potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Success al fianco dello spagnolo, poi sulla trequarti stuzzica l’idea di lanciare una mezzala offensiva come Samardzic, che di fatto è un trequartista, per giocare insieme ad Arslan e Stan Lovric. Sulle corsie laterali Ebosele può essere impiegato a destra spostando invece Pereyra sulla fascia opposta, altrimenti ci sarà Ehizibue; anche il giovane Pafundi potrebbe avere campo inizialmente, perché appunto si tratta di un’amichevole e dunque è anche giusto sperimentare e valutare la condizione di tutti. In difesa Bijol potrebbe comunque esserci, con lui magari potrebbero giocare Guessand e Abankwah che sono due dei giocatori del reparto arretrato cui Sottil si è affidato di meno, dunque valuteremo una volta che sarà arrivato il momento di giocare.

LE SCELTE DI BARONI

Discorso simile per Marco Baroni, che nelle probabili formazioni di Udinese Lecce proporrà il suo consueto 4-3-3. In porta va Wladimiro Falcone, poi linea difensiva con Baschirotto che dovrebbe tornare al centro e venire affiancato da Umtiti che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. A destra dunque tornerebbe uno tra Gendrey e Lemmers; sulla corsia opposta conferma per Gallo, a centrocampo invece non sono poche le scelte che Baroni può operare e allora noi vogliamo puntare su una zona mediana con Hjulmand in cabina di regia e due mezzali come Askildsen e Helgason. Nel tridente offensivo Ceesay, partito dalla panchina nella vittoria di Marassi contro la Sampdoria, punta a riprendersi la maglia da titolare; con lui Strefezza e Federico Di Francesco possono essere confermati, ma in realtà potremmo anche rivedere Banda sulla sinistra con Oudin che può agire sull’altro versante, senza dimenticarsi di Pablo Rodriguez che è un trequartista ma può adattarsi a giocare come esterno.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LECCE: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Guessand, Bijol, Abankwah; Ebosele, Arslan, Lovric, Pafundi, Pereyra; Success, Deulofeu. All. Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Askildsen, Hjulmand, Helgason; Oudin, Ceesay, Banda. All. Baroni.











