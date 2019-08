Probabili formazioni Udinese Milan/ Quote, dubbi a centrocampo (Serie A)

Udinese Milan si gioca alle ore 18.00: le due formazioni daranno vita allo stadio Friuli-Dacia Arena alla prima partita della domenica per questa prima giornata di Serie A. Il Milan si è affidato a Marco Giampaolo per cercare il rilancio ad alti livelli: i risultati delle amichevoli estive a dire il vero non sono stati esaltanti, tuttavia è da oggi che si inizierà a fare sul serio. Il debutto avverrà sull’ostico campo dell’Udinese, che dal canto suo cercherà un risultato di prestigio per iniziare nel migliore dei modi il lungo cammino verso la salvezza, obiettivo fondamentale della stagione degli uomini di Igor Tudor. Vediamo però adesso le probabili formazioni di Udinese Milan analizzando le ultime notizie sui possibili titolari e le mosse dei due allenatori.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche un rapido sguardo alle quote per il pronostico su Udinese Milan. Le quote Snai ci danno favoriti gli ospiti rossoneri, infatti il segno 2 è proposto a quota 2,05, mentre poi si sale a 3,30 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine una vittoria casalinga dell’Udinese (segno 1) varrebbe 3,80 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

LE SCELTE DI TUDOR

Analizzando le probabili formazioni di Udinese Milan, dovremmo vedere il modulo 3-4-2-1 per Igor Tudor, confermato sulla panchina friulana dopo avere conquistato la salvezza a differenza di quanto era successo un anno fa. Possiamo identificare un ballottaggio per reparto nell’Udinese alla vigilia del debutto: in difesa Rodrigo Becao e Opoku si giocano il posto per affiancare Troost-Ekong e Samir nella difesa a tre davanti al portiere Musso. A centrocampo le certezze dovrebbero essere Mandragora e Fofana coppia centrale più Stryger Larsen, ma c’è ancora una maglia disponibile che potrebbe andare ragionevolmente a Pezzella, a meno che Tudor scelga un 3-5-2 nel quale troverebbe posto Jajalo. 3-5-2. Infine l’attacco, che prevederà Pussetto e De Paul in appoggio alla prima punta, ruolo che vede Lasagna favorito su Nestorovski.

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Le probabili formazioni di Udinese Milan sul fronte rossonero ci dicono che ci sono diversi dubbi anche per Marco Giampaolo, in particolare a centrocampo. Cominciamo dalle certezze: tutto chiaro in difesa, dove avremo i centrali Musacchio e Romagnoli, il terzino destro Calabria e Rodriguez a sinistra nella linea a quattro davanti a Donnarumma, i dubbi infatti si concentrano dal centrocampo in su. In mediana potremmo azzardare a dire che non c’è alcuna certezza e di conseguenza le tre maglie disponibili nel 4-3-1-2 sono ancora tutte da assegnare. Potrebbero essere leggermente favoriti Kessié, Bennacer e Calhanoglu, ma tutto è ancora possibile. Sulla trequarti agirà invece senza dubbio Suso, così come è certa la maglia da centravanti per Piatek, al suo fianco appare favorito Castillejo rispetto al nuovo acquisto Rafael Leao.

IL TABELLINO

UDINESE (3-4-2-1): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Fofana, Pezzella; Pussetto, De Paul; Lasagna. All. Tudor.

A disposizione: Nicolas, De Maio, Ter Avest, Nuytinck, Opoku, Walace, Jajalo, Balic, Barak, Nestorovski, Matos, Teodorczyk.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo. All. Giampaolo.

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Duarte, Laxalt, Krunic, Bonaventura, Borini, Paquetà, Rafael Leao, André Silva.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Caldara, Theo Hernandez.



© RIPRODUZIONE RISERVATA