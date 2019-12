Probabili formazioni Udinese Napoli/ Diretta tv: Ancelotti torna al 4-3-3? (Serie A)

Sfida delicatissima domani alla Dacia Arena, prevista per le ore 18,00 tra Udinese e Napoli, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame, in vista della 15^ giornata della Serie A. Visto il perdurare della crisi che ha colpito lo spogliatoio campano, come risultati e atteggiamento, possiamo ben dire che domani si giocherà una sfida che Ancelotti non può assolutamente perdere, specie dopo anche il KO subito contro il Bologna nella precedente giornata di campionato. Guardando la classifica della Serie A capiamo bene che Ancelotti, la cui panchina è in bilico, non può permettersi alcun errore domani, pure nello stilare le probabili formazioni di Udinese e Napoli. Non di meno è chiesto a Gotti, che ovviamente non vorrà sfigurare contro una grande di fronte al proprio pubblico di casa (specie dopo il 3-0 subito con la Lazio).

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Napoli verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare e per la precisione su Sky Sport Serie A: gli abbonati potranno dunque affidarsi al decoder di Sky per seguire questa partita di Serie A, e in assenza di un televisore avranno come sempre l’alternativa dell’applicazione Sky Go, grazie alla quale attivare il servizio di diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

LE MOSSE DI GOTTI

Per stilare le probabili formazioni di Udinese Napoli, certo Gotti non rinuncerà al classico 3-5-2 che abbiamo visto finora, dove ovviamente troveranno spazio solo i giocatori più in forma. Ecco quindi che in avanti ci sarà spazio per la coppia d’attacco formato da Okaka e Nestorovski, mentre per la mediana a cinque i primi nomi che si fanno avanti sono quelli di De Paul, Walace e Mandragora, che si collocheranno al centro del reparto. Sono invece Stryger Larsen e Sema i primi titolari ai lati, ma qui non dimentichiamoci di Opoku e Pussetto, sempre a disposizione dalla panchina. Mosse certe poi per Gotti anche nella difesa dei bianconeri, dove i titolari rimarranno Becao, Troost Ekong e Samir anche nella 15^ giornata di Serie A.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Portrebbe invece essere il 4-3-3 il modulo scelto da Ancelotti per le probabili formazioni di Udinese e Napoli che vedremo domani sera in campo alla Dacia Arena. In tal caso saranno però ballottaggi aperti per l’attacco, dove l’unica certezza pare ora Lorenzo Insigne (e pure il numero 24 potrebbe anche venir arretrato in caso di passaggio al 4-4-2). In attacco comunque si faranno avanti domani Lozano e Llorente, mentre Dries Mertens potrebbe venir risparmiato in vista del match di Champions League. Stesso discorso potrebbe allora valere per Callejon: lo spagnolo infatti pare indirizzato alla panchina, in favore dell’ingresso di Fabian Ruiz, Zielinski e Elmas nella mediana a tre. Poche novità poi nella difesa dei campani: la prima scelta del tecnico rimangono sempre Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, ma il greco in previsione della Champions league, potrebbe domani anche lasciare il posto dal primo minuto a Maksimovic,

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 R Becao, 5 Troost Ekong, 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 38 Mandragora, 11 Walace, 10 De Paul, 12 Sema; 7 Okaka, 30 Nestorovski All. Gotti

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 F Ruiz, 20 Zielinski, 12 Elmas; 11 Lozano, 9 Llorente, 24 Insigne All. Ancelotti



