Probabili formazioni Udinese Napoli/ Quote, spogliatoio quasi al completo per Gotti

Si giocherà solo questa sera alle ore 18,00 tra le mura della Dacia Arena, la sfida della Serie A tra Udinese e Napoli, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Solo poche ore dunque ci separano da un match che si annuncia bollente specialmente per la panchina campana: la permanenza di Ancelotti nello spogliatoio, come è ben noto, è in forte dubbio e il tecnico come i giocatori cercano oggi tre punti e una prestazione convincente per fare il primo passo per uscire dalla crisi. Di contro però ci sarà la squadra friulana, ben decisa a rendere le cose difficili per gli azzurri, e desiderosa di rifarsi dopo anche gli ultimi KO rimediati in campionato. Viste le intenzioni e la posta in palio, capiamo bene che entrambi i tecnici hanno preparato con cura le proprie mosse per le probabili formazioni di Udinese e Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio del match di Serie A certo non possiamo prescindere dal pronostico della sfida tra Udinese e Napoli: ecco che allora il portale di scommesse snai non esita a concedere ai campani il proprio favore. Per l’1×2 vediamo infatti che la vittoria del Napoli è stata data a 1,73, contro il più elevato 5,00 assegnato all’Udinese: il pareggio vale 3,65.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

LE MOSSE DI GOTTI

Per la 15^ giornata di Serie A, certo l’allenatore a interim dei friulani non rinuncerà al classico 3-5-2 per le probabili formazioni di Udinese e Napoli e qui le maglie paiono ormai già quasi tutte consegnate. Ecco quindi che oggi dal primo minuto vedremo in difesa il trittico Rodrigo Becao-Troost Ekong-Samir, mentre in porta non mancherà Musso. Per la mediana a 5 dei bianconeri poi questa sera si fanno avanti Mandragora, Walace e De Paul, mentre ai lati ci sarà spazio per Opoku e Stryger Larsen. E’ quindi solo in attacco che si accendono i ballottaggi nello schieramento friulano: sono infatti in tre e quindi Nestorovski, Okaka e Lasagna a giocarsi le due maglie in palio.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Come già abbiamo riferito alla vigilia il primo dubbio nello spogliatoio di Ancelotti per le probabili formazioni di Udinese Napoli riguarda il modulo: prima del fischio d’inizio del match di Serie A però pare che il tecnico di Reggiolo sia maggiormente orientato veros il 4-3-3. Ecco che allora in attacco si faranno avanti Lozano, Llorente e Insigne, che permetteranno pure a Mertens di riposare in vista del prossimo turno di Champions league. Di conseguenza nella mediana a tre oggi non ci stupiremmo di vedere dal primo minuto alla Dacia Arena Fabian Ruiz e Zielinski, magari in compagnia di Elmas, che contende a Callejon un posto da titolare (con lo spagnolo però si virerebbe su 4-4-2 con Insigne arretrato). Sono infine però ballottaggi nella difesa dei campani: confermati Mari Rui e Di Lorenzo ai lati, ma al centro c’è Maksimovic che cerca spazio ai danni di uno tra Manolas e Koulibaly.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 R Becao, 5 Troost Ekong, 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 38 Mandragora, 11 Walace, 10 De Paul, 4 Opoku; 7 Okaka, 30 Nestorovski All. Gotti

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 F Ruiz, 20 Zielinski, 12 Elmas; 11 Lozano, 9 Llorente, 24 Insigne All. Ancelotti



