Probabili formazioni Udinese Roma/ De Rossi riparte da Dybala e Azmoun (prosecuzione Serie A, 25 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA: PER GLI ULTIMI MINUTI!

È arrivato il momento di scoprire le probabili formazioni di Udinese Roma per il completamento della partita che lo scorso 14 aprile era stata interrotta al 72’ minuto, a causa del malore accusato da Evan Ndicka. Fortunatamente il difensore ivoriano sta bene, come certificato nei minuti seguenti; tuttavia, i compagni di squadra della Roma non se l’erano sentita di proseguire la partita, l’Udinese ha dato pieno appoggio alla decisione e così alla Dacia Arena è stato tutto sospeso, con la ripartenza ora fissata per le ore 20:00 di giovedì 25 aprile.

Prima di addentrarci nelle scelte da parte dei due allenatori, dobbiamo innanzitutto dire che il regolamento prevede che nella prosecuzione di un match non possano essere utilizzabili calciatori già sostituiti o espulsi, così come chi fosse squalificato per quella giornata (ma non è questo il caso). Mancando comunque 18 minuti più recupero il quadro non sarà così complesso nonostante queste più che ovvie restrizioni, ma ora vediamo in che modo le due squadre saranno schierate sul terreno di gioco della Dacia Arena leggendo insieme le probabili formazioni di Udinese Roma.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

GLI 11 DI CANNAVARO

È interessantissimo il fatto che in Udinese Roma arrivi l’esordio di Fabio Cannavaro: sconfitto a Verona, Gabriele Cioffi è stato esonerato e l’esordio del Pallone d’Oro 2006 arriva in una breve prosecuzione. Difficile ipotizzare quali siano le scelte per una ventina di minuti; all’epoca, Cioffi aveva sostituito i soli Ehizivue e Hassane Kamara che dunque non saranno utilizzabili questa sera. Si tratta dei due esterni di centrocampo: abbastanza scontato pensare che il loro posto sarà preso da Joao Ferreira e Zemura che erano entrati in campo sul terreno di gioco della Dacia Arena in loro vece, per il resto invece potremmo vedere gli stessi interpreti al momento dell’interruzione. Dunque, Maduka Okoye in porta con linea difensiva che prevede Nehuen Perez, Bijol e Thomas Kristensen (ma occhio a Lautaro Giannetti), poi a fare legna in mezzo al campo ci saranno Samardzic e Payero che affiancheranno la regia di Walace. Davanti, erano ancora in campo Pereyra (autore del gol del vantaggio dell’Udinese) e Lucca, che dovrebbero essere confermati; Cannavaro non avrà invece a disposizione l’infortunato Thauvin.

LE MOSSE DI DE ROSSI

In vista di Udinese Roma De Rossi deve ripartire dai cambi che aveva già effettuato: Karsdorp per Huijsen e Dybala per Aouar. A protezione di Svilar dunque torna Gianluca Mancini che era in panchina al momento dell’interruzione (in vista del ritorno di Europa League contro il Milan, nel quale ancora una volta è andato a segno), poi spazio probabilmente a Diego Llorente. Sulle corsie laterali c’erano Zalewski e Angeliño; possibile conferma per entrambi ma qui spingono Karsdorp e Rasmus Kristensen per la fascia destra e Spinazzola per la mancina, soprattutto quest’ultimo visto che l’ex Lipsia ha comunque giocato domenica. Per quanto riguarda il centro del campo, Paredes e Cristante dovrebbero essere confermati con il ritorno tra i titolari di Lorenzo Pellegrini; Dybala farà parte del tridente, non Romelu Lukaku che nel frattempo si è infortunato e dunque possibile nuova chance per Abraham, con Azmoun (in gol nella sconfitta interna contro il Bologna) potenziale alternativa e il ballottaggio El Shaarawy-Baldanzi per l’altra corsia.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): M. Okoye; N. Perez, Bijol, T. Kristensen; J. Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. Allenatore: Fabio Cannavaro

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, G. Mancini, D. Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini; Dybala, Azmoun, Baldanzi. Allenatore: Daniele De Rossi











