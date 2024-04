Quando si recupera Udinese Roma?/ Le possibili date: non si può nelle successive 24 ore

Quando si recupera Udinese Roma? In molti se lo stanno domandando. La partita infatti è stata interrotta intorno al 70’, quando il risultato era sull’1-1, a causa del malore accusato dal difensore giallorosso Evan Ndicka. La squadra ospite, d’accordo con gli avversari, ha richiesto al direttore di gara la sospensione definitiva della partita, che è stata poi accolta. Adesso però è da capire quando i minuti rimanenti di gioco verranno disputati.

Il regolamento, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casi come questi prevede che la partita riprenda nelle ventiquattro ore successive alla sospensione. Le due squadre sarebbero dovute dunque scendere nuovamente in campo il lunedì seguente. Ciò, tuttavia, non potrà accadere, perché la Roma dovrà tornare sul terreno di gioco giovedì per la partita di Europa League casalinga contro il Milan. Il margine di tempo tra i due impegni sarebbe dunque troppo ridotto. È per questo motivo che i giocatori (ad eccezione di Evan Ndicka che si trova ancora in ospedale) ha fatto ritorno nella Capitale.

Le ipotesi su quando si recupera Udinese Roma: tutto dipende dall’Europa League

La Lega A dovrà dunque disporre una deroga al regolamento per stabilire quando si recupera Udinese Roma, dato che ciò non potrà avvenire nelle ventiquattro ore successive alla sospensione. Sebbene si tratti di soli 20’ più recupero, sarà necessario trovare una finestra utile, che non intralci con nessun altro impegno delle rispettive squadre. Il calendario dei giallorossi in tal senso è piuttosto fitto. Dopo l’Europa League di giovedì, infatti, ci sarà il posticipo di campionato contro il Bologna il prossimo lunedì 22 aprile.

Il range temporale a disposizione in questo momento non solo si riduce, ma slitta anche nel tempo, mettendo un asterisco alla classifica. Molto in tal senso dipenderà dal percorso della squadra di Daniele De Rossi in Europa League: se dovesse passare il turno, le semifinali si svolgerebbero il 2 e 9 maggio. In questo scenario l’unico slot sarebbe quello tra il 13 e 19 maggio. Viceversa, si potrebbe usufruire proprio della prima settimane del mese prossimo.











