Probabili formazioni Udinese Roma/ Quote, nessuna novità per Fonseca al Friuli

Questa sera alle ore 21,00 avrà inizio per la decima giornata di Serie A la sfida tra Udinese e Roma ed ora è arrivato il momento di considerare anche le probabili formazioni di questa sfida. Di certo il tecnico Tudor per le probabili formazioni di Udinese Roma ci proporrà delle novità, sempre nell’ambito del 3-5-2: i bianconeri devono riscattarsi di fronte al proprio pubblico dopo il clamoroso 7-1 incassato solo lo scorso fine settimana con l’Atalanta. Non può permettersi grandi movimenti Fonseca, la cui infermeria è ancora strapiena: per fortuna qualcuno però sta tornando almeno per la panchina come Cengiz Under. Andiamo allora a controllare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Udinese Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Tenendo conto anche del pronostico fissato alla vigilia, ecco che sono i capitolini i naturali favoriti in questa trasferta: il portale di scommesse snai nel consegnare le quote non cambia idea. Già nell’1×2 vediamo che il successo dei giallorosso è stato dato a 1,95, contro il più elevato 3,85 dei friulani: il pari vale invece 3,50.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

LE MOSSE DI TUDOR

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Udinese e Roma, Igor Tudor dovrebbe cambiare qualche maglia rispetto al’11 che abbiamo visto a Bergamo nel precedente turno di Serie A: di certo oggi mancherà Opoku, fermato dal giudice sportivo. Ecco quindi che questa sera in difesa di fronte a Musso vedremo dal primo minuto Troost Ekong, con Becao e Samir: pure rimane a disposizione dalla panchina De Maio. Per la mediana a cinque dei friulani i primi nomi sono quelli dei centrali Mandragora, Wallace e De Paul e toccherà al duo Ter Avest-Sema coprire le fasce esterne: pure però ritroviamo impazienti di mettersi in mostra anche Fofana e Pussetto. Sono poi certezze in attacco per Tudor, con Nestorovski e Okaka come prime punte.

LE SCELTE DI FONSECA

Sono mosse abbastanza obbligate per Fonseca nelle probabili formazioni di Udinese e Roma: anche nella 10^ giornata di Serie A le defezioni rimangono importanti. Fissato il 4-2-3-1 come modulo, ecco che sarà sempre Pau Lopez il titolare tra i pali, con di fronte a sè Smalling e Fazio, con il duo Florenzi-Kolarov ancora adibito sull’esterno. Per la mediana ci sarà ancora spazio per Mancini, come già occorso nel precedente turno di Serie A col Milan: al fianco del difensore, avanzato, ci sarà Veretout: Zaniolo non potrà mancare sulla trequarti a sostegno dell’attacco. Qui il titolare rimane sempre Edin Dzeko anche se non ancora al top della condizione: al suo fianco il bosniaco vedrà Perotti e Kluivert, con Under però tornato a disposizione in panchina.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 5 Troost Ekong, 3 Samir; 18 Ter Avest, 38 Mandragora, 11 Wallace, 10 De Paul, 12 Sema; 30 Nestorovski, 7 Okaka All. Tudor

ROMA (4-2-3-1): 13 P Lopez; 24 Florenzi, 20 Fazio, 6 Smalling, 11 Kolarov; 21 Veretout, 23 Mancini; 99 Kluivert, 22 Zaniolo, 8 Perotti; 9 Dzeko. All. Fonseca



© RIPRODUZIONE RISERVATA