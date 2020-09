Probabili formazioni Udinese Spezia/ Diretta tv: due dubbi per Gotti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SPEZIA: LE SCELTE DEI MISTER!

Udinese Spezia si gioca alle ore 18.00 di domani sera, quando le due formazioni daranno vita a quello che forse potremmo già definire un match salvezza alla Dacia Arena di Udine, per il recupero della prima giornata di Serie A. Presentando le probabili formazioni di Udinese Spezia dobbiamo infatti sottolineare che friulani e liguri hanno entrambi debuttato con una sconfitta, anche se per l’Udinese di misura sul difficile campo del Verona, mentre per lo Spezia è stata pesante la lezione incassata al cospetto del Sassuolo, che ha subito spiegato agli uomini di Vincenzo Italiano che cdosa significa giocare in Serie A. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Udinese Spezia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo segnaliamo che la diretta tv della partita Udinese Spezia sarà garantita in esclusiva sui canali della televisione satellitare di Sky per gli abbonati, i quali oltre alla possibilità di seguire il match davanti a un televisore potranno avvalersi anche della diretta streaming video tramite il servizio di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SPEZIA

LE MOSSE DI GOTTI

Le probabili formazioni di Udinese Spezia ci dicono che l’allenatore di casa Luca Gotti dovrà rinunciare agli indisponibili e Stryger Larsen e Mandragora. Il modulo friulano sarà certamente il 3-5-2, ma restano alcuni dubbi su un paio di interpreti dal primo minuto. Non in difesa, dove vedremo certamente Musso fra i pali e davanti a lui la retroguardia a tre composta da Rodrigo Becao, Nuytinck e Samir; nella folta linea di centrocampo dovremmo vedere invece da destra a sinistra Ter Avest, Walace, Jajalo, De Paul che sarà chiaramente chiamato a dare qualcosa in più in termini di qualità ed infine uno fra Ouwejan e Zeegelaar, protagonisti di un possibile ballottaggio come esterno sinistro. Infine in attacco si giocano un posto pure Okaka e Nestorovski al fianco del sicuro titolare Lasagna.

LE SCELTE DI ITALIANO

Per quanto riguarda i liguri, le probabili formazioni di Udinese Spezia portano qualche buona notizia a mister Vincenzo Italiano, dal momento che tornano Terzi e Maggiore dopo aver scontato una giornata di squalifica contro il Sassuolo. D’altronde sono comunque tanti gli indisponibili per la partita di domani: Mastinu, Mattiello e Capradossi i sicuri assenti, in dubbio Marchizza e Deiola. Il rientro di Terzi dovrebbe comunque consentire a Italiano di varare la coppia con Chabot, rimettendo Dell’Orco a sinistra, con Sala terzino destro a completare la linea a quattro davanti al portiere Zoet. A centrocampo Mora dovrebbe essere favorito su Estevez per completare la linea a tre con Ricci e Bartolomei, mentre nel tridente offensivo i titolari potrebbero essere Gyasi, Galabinov e Agudelo.

TABELLINO UDINESE SPEZIA

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Ter Avest, Walace, Jajalo, De Paul, Ouwejan; Okaka, Lasagna. All. Gotti.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala, Terzi, Chabot, Dell’Orco; Mora, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Galabinov, Agudelo. All. Italiano.



