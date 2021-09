Probabili formazioni Ungheria Inghilterra/ Quote, Southgate richiama tutti i titolari

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA INGHILTERRA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Ungheria Inghilterra, atteso incontro per il girone I delle qualificazioni ai mondiali del 2022, in programma questa sera alle ore 20.45 la mura della Puskas Arena di Budapest. Non smaltita la delusione della mancata vittoria agli Europei dello scorso luglio, gli inglesi tornano protagonisti sul continente, più motivati che mai a fare bella figura: Southgate e i suoi sono osservati speciale in questo turno e davvero alla Tre leoni non sarà concesso alcun passo falso dai suoi tifosi, specie in questa sfida, tutto sommato affatto impossibile contro i magiari.

Dopo tutto in palio vi sono tre punti pesantissimi per la classifica del gruppo I e gli inglesi, già leader a bottino pieno non hanno alcuna intenzione di perdere la loro leadership. Anche perché al secondo posto con solo due punti di differenza vi è proprio l’Ungheria di Marco Rossi, che chiusa l’avventura per gli Europei ai gironi, punta all’impresa questa sera tra le mura di casa. In attesa di scoprire che succederà in campo, vediamo quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Ungheria Inghilterra.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè i magiari siano rivali temibili, pure alla vigilia della sfida di questa sera Budapest non esitiamo a concedere agli inglesi il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet per l’1×2 della partita ha fissato a 7.85 la vittoria oggi dell’Ungheria contro il più basso 1.42, concesso al successo dell’Inghilterra: il pareggio vale invece la quota di 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA INGHILTERRA

LE MOSSE DI ROSSI

Per affrontare un gigante come la Tre leoni, Rossi dovrebbe dare spazio al classico 3-5-2 dove pure saranno schierati solo i giocatori più in forma. Ecco che allora questa sera non potrà mancare tra i pali Gulacsi e pure davanti al numero 1 del Lipsia avremo come titolari Orban e Attila Szalai come anche Orban: pronti dalla panchina in caso di necessità anche Bolla e Tamas. Per il centrocampo irrinunciabile per Rossi è poi un giocatore come Nagy: al suo fianco si faranno vedere pronti Kleinheisler e Szboszlai, mentre saranno Fiola e Nego i titolari dal primo minuto sull’esterno del reparto. In attacco per le probabili formazioni di Unghria Inghilterra pochi dubbi per le due punte: ecco Adam Szlai del Mainz come Salli del Friburgo.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Considerato il contesto come pure la valenza dei tre punti in palio per la classifica del girone I per le qualificazioni ai mondiali del 2022, non siamo sorpresi che questa sera Southgate dia spazio a parecchi titolari. Serve vincere oggi a Budapest e serve farlo in maniera netta. Ecco che allora riavremo Pickford tra i pali per la Tre leoni e davanti al numero 1 pure si faranno vedere in campo dal primo minuto anche Stones e Maguire, come pure il duo Walker-Shaw: difficile ma non impossibile che rimedino minuti nelle gambe Alexander Arnold e Trippier. Per il centrocampo si faranno avanti dal primo minuto questa sera Rice e Phillips per il 4-2-3-1, mentre sarà il giocatore del Chelsea Mount il titolare sulla linea della trequarti. Irrinunciabili poi in attacco noi come quelli di Saka e Sterling, oltre che del capitano Harry Kane, questo prima punta.

IL TABELLINO

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At Szalai; Nego, Kleinheisler, Nagy, Szboszlai, Fiola; Ad Szalai, Sallai. All. Rossi

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane All. Southgate



