Probabili formazioni Ungheria Italia/ Diretta tv: Mancini non cambia

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA ITALIA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Ungheria Italia ci avviciniamo alla partita che domani a Budapest sarà decisiva per le sorti del nostro girone di Nations League, dove infatti sono proprio Ungheria e Italia a giocarsi la qualificazione per la Final Four, anche se gli Azzurri sono obbligati a vincere perché capolista è l’Ungheria, capace di vincere in Germania venerdì sera dopo avere battuto per due volte l’Inghilterra. Comunque vada, grandi complimenti per Marco Rossi, le cui mosse di formazione saranno da studiare attentamente nel “derby” con Roberto Mancini.

L’Italia arriva a sua volta dalla bella vittoria contro l’Inghilterra e nel mese di giugno aveva battuto l’Ungheria a Cesena, ma adesso serve il bis se vorremo prenderci la Final Four di Nations League e chiudere il 2022 con il sorriso dopo la tremenda delusione della mancata qualificazione per i Mondiali. Sarà dunque un bellissimo lunedì sera, al quale ci avviciniamo leggendo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Ungheria Italia.

DIRETTA UNGHERIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che naturalmente la diretta tv di Ungheria Italia sarà garantita domani sera in chiaro per tutti su Rai Uno, canale numero 1 del telecomando e da sempre punto di riferimento per la nostra Nazionale, la cui partita sarà visibile quindi pure in diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA ITALIA

LE SCELTE DI MARCO ROSSI

Nelle probabili formazioni di Ungheria Italia, ecco che Marco Rossi dovrebbe giustamente dare fiducia ai protagonisti della vittoria di venerdì in Germania per quello che sarà il suo personale derby. Ecco allora che il modulo di riferimento potrebbe essere ancora una volta il 3-4-2-1, con questi undici titolari: Gulacsi in porta e davanti a lui i tre difensori Orban, Attila Szalai e Lang.

A centrocampo invece potremmo vedere Fiola esterno destro, i due mediani Schafer e Nagy, infine Kerkez per agire sulla corsia mancina; passando al reparto offensivo dell’Ungheria, ci attendiamo Szoboszlai e Gazdag sulla trequarti per supportare Adam Szalai, match-winner in Germania con un gol di tacco “alla Mancini”.

LE MOSSE DI MANCINI

Per quanto riguarda gli Azzurri, le probabili formazioni di Ungheria Italia non dovrebbero riservare grandi sorprese rispetto a venerdì, anche perché tante defezioni hanno ridotto all’osso le possibilità di scelta da parte di Roberto Mancini. Non ci stupirebbe quindi un undici di partenza identico, con il modulo 3-5-2: Donnarumma in porta; davanti a lui in difesa la variabile potrebbe essere Bastoni, altrimenti vedremo ancora in azione Toloi, Bonucci e Acerbi.

Ecco poi Di Lorenzo come esterno destro, nel cuore della mediana Barella, Jorginho e Cristante anche se scalpitano Pobega e Frattesi, entrambi entrati in campo a partita in corso contro l’Inghilterra, infine per completare il centrocampo potrebbe esserci un ballottaggio tra Dimarco ed Emerson a sinistra; in attacco bisogna tenere d’occhio le condizioni di Immobile, ma non ci stupirebbe rivedere la coppia Scamacca-Raspadori.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA ITALIA: IL TABELLINO

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. All. Rossi.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Raspadori. All. Mancini.











